Les championnats de France de cyclo-cross ont été un véritable spectacle ce dimanche 15 janvier. Les compétitions élites ont été marquées par deux courses empreintes de suspense et d’émotions.

Chez les hommes, Clément Venturini et Fabien Doubey se sont livrés un duel épique, où les deux coureurs ont mené une course intense et stratégique. Venturini a placé une attaque tranchante dans l’une des dernières portions du circuit pour prendre l’avantage sur Doubey. Après 2017, 2019, 2020 et 2021, le coureur AG2R Citroën remporte ainsi son 5e titre national consécutif, devenant l’un des coureurs les plus titrés aux championnats de France. Il rejoint Robert Oubron et Dominique Arnold à la cinquième marche du classement, malgré cette victoire il reste encore loin des neuf victoires de Francis Mourey.

Clément Venturini : « Une énorme satisfaction »

« C’est une énorme satisfaction de remporter mon cinquième titre de champion de France, le quatrième avec l’équipe AG2R CITROËN. J’ai un peu lutté ces dernières semaines avec un programme difficile. C’était voulu pour me confronter aux plus forts et progresser davantage et cela a porté ses fruits aujourd’hui. Fabien (Doubey) était très fort mais je n’ai rien lâché jusqu’au bout. J’ai utilisé mes points forts sur les parties physiques pour m’imposer. Le principal était de gagner, pour moi mais aussi pour l’équipe. Je suis très content de retrouver les couleurs bleu blanc rouge sur le maillot. Le mois de janvier s’annonce sympa. »

Clément Venturini courra trois cyclo-cross pour terminer la saison : les coupes du monde UCI de Benidorm (22 janvier) et de Besançon (29 janvier) puis les championnats du monde UCI à Hoogerheide (en cas de sélection). Il commencera sa saison sur route au Tour des Alpes Maritimes et du Var (17 au 19 février).

Chez les femmes, Hélène Clauzel et Line Burquier ont mené une course intense, où l’attaque de Clauzel dès le début de la course a été décisive. Clauzel a réussi à maintenir son avance jusqu’à l’arrivée, où elle s’est imposée au sprint face à Burquier, remportant ainsi son premier titre national. C’est une victoire familiale pour Clauzel, car sa sœur Perrine a pris la troisième place.