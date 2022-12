À un peu plus de deux semaines du début de la saison cycliste en Australie, Israel Premier Tech présente le kit 2023 de l’équipe.

Conçu par stycle.design et produit par EKOÏ, le nouveau partenaire technique d’IPT, le kit s’inspire de l’identité bleue et blanche de l’équipe, mais avec une touche d’originalité. Se démarquer dans le peloton est l’objectif de l’équipe en 2023, selon Kjell Carlström, directeur général d’IPT. Le design abstrait bleu, rose et orange du maillot est complété par un simple cuissard à bretelles bleu marine qui permet au maillot de briller, et combiné au casque officiel EKOÏ de l’équipe qui fera ses débuts en Australie, crée un look cohérent.

Outre un nouveau design, le kit 2023 comporte les logos des nouveaux partenaires de l’Israel Premier Tech : i24 news, Roland et Cogeas, ainsi que Peace Park Capital et Chit Chats, les sociétés des partenaires de l’IPT Ron Baron et Kevin Ham.

« Lorsqu’il s’est agi de concevoir notre kit 2023, nous avons voulu faire quelque chose d’un peu différent. Notre kit Racing For Change au Tour de France a été un énorme succès et, à notre avis, l’un des meilleurs kits du peloton ces dernières années. Nous nous sommes donc dit : pourquoi ne pas faire quelque chose d’un peu différent toute la saison ? Le bleu et le blanc, les couleurs d’Israël, sont au cœur de notre identité. Mais, comme nous l’avons vu en 2022, il y avait beaucoup de bleu et de blanc dans le peloton. Nous avons donc voulu ajouter un peu de couleur dans le mélange et créer un look frais et moderne qui se démarque sur le vélo. Notamment au dos du maillot, où nous avons remplacé le logo de l’équipe par le monogramme de notre étoile et le P de Premier Tech, afin que nous soyons facilement repérables à la télévision. C’est notre objectif pour 2023 : nous démarquer dans le peloton en ce qui concerne le design de notre kit et notre façon de courir », explique Carlström.