Le grimpeur de 26 ans, qui a remporté deux victoires d’étape pour son deuxième Grand Tour seulement, lors de la Vuelta España 2022. Il est aussi monté sur le podium au classement général du Tour de Turquie et du Tour de Norvège. Le coureur s’est fait connaître grâce à la Zwift academy road qui lui avait offert l’opportunité de rouler avec Alpecin.

Jay Vine : « Je suis très heureux de rejoindre l’équipe UAE Team Emirates. Avec leur forte combinaison de coureurs et leur expérience en GC, c’était la prochaine étape logique dans ma carrière. Je suis très reconnaissant des opportunités qu’Alpecin m’a offertes et de la façon dont ils m’ont aidé à trouver ma place dans le peloton. Je suis motivé pour la nouvelle saison avec les EAU, et j’ai hâte de peaufiner mes ambitions pour le classement général tout en aidant les garçons à atteindre certains objectifs. »