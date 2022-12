À partir de janvier 2023, l’équipe de cyclisme « Bike Exchange – Jayco » sera renommée « Team Jayco AlUla ». La Commission royale pour AlUla (RCU) devenant le deuxième partenaire de l’équipe UCI WorldTour enregistrée en Australie. Le nouvel accord sera valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

AlUla, une destination culturelle et patrimoniale située dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite, espère présenter ses paysages étonnants de civilisations anciennes à des millions de fans de cyclisme et de sport à travers le monde en devenant le nouveau partenaire officiel de GreenEDGE Cycling. L’équipe Jayco AlUla fera ses débuts dans l’UCI WorldTour lors du Santos Tour Down Under, commençant par la course féminine le 15 janvier à Adélaïde, suivie de la course masculine le 17 janvier. Avant cela, l’équipe participera aux championnats de route de la Federation University Australia et aux Citroën Bay Crits.

Brent Copeland – Directeur général de l’équipe Jayco AlUla

« AlUla est devenu un partenaire officiel de l’équipe en 2021 et nous avons été très reconnaissants de leur soutien. Nous leur sommes reconnaissants de leur soutien. Le fait de confirmer leur vision de l’avenir en s’engageant auprès de notre équipe, en tant que nouveau partenaire des droits d’appellation, est un grand moment pour nous en tant qu’organisation.

Nous avons eu le grand plaisir de visiter AlUla en février pour le Saudi Tour, et nous avons été époustouflés par le spectacle qu’il offrait. L’année prochaine, dans le cadre du développement de notre partenariat, nous organiserons un camp cycliste à AlUla afin d’encourager la communauté locale à s’engager dans ce sport, d’inciter les nouvelles générations à adopter un mode de vie actif et de les aider à rêver de devenir les champions de demain. Nous espérons contribuer à leur croissance et, de même, ils contribueront à notre croissance dans le peloton de l’UCI WorldTour.

Nous ressentons leur grand enthousiasme et leur motivation et nous sommes ravis de les avoir à bord pour les trois prochaines années. Cela nous rend très fiers en tant qu’organisation, car nous avons travaillé dur ces dernières années pour être performants sur les courses, mais aussi pour servir nos partenaires de la meilleure façon possible. Nous construisons l’avenir de cette organisation unique et c’est très excitant d’en faire partie ».