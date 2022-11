Alpecin Deceuninck a rendu public le calendrier cyclo-cross de Mathieu Van Der Poel. Il sera dès dimanche à Hulst pour la coupe du monde. Pour la suite de la saison, le quadruple champion du monde participera aux courses suivantes : Hulst dimanche, Boom le 3 décembre, Anvers le 4, Val di Sole le 17, Mol le 23, Gavere le 26, Heusden-Zolder le 27, Diegem le 28, Loenhout le 30, Herentals le 3 janvier, Coxyde le 5, Zonhoven le 8, Benidorm le 22 ainsi que Championnats du monde le 5 février à Hoogerheide.

Next Sunday, @mathieuvdpoel will start CX-campaign. A series of races that will be interrupted twice for a training camp with our road team. And the last weekend before the World Championships still has to be decided… @AlpecinCycling @Deceuninck @canyon_bikes pic.twitter.com/BuFiidVYZS

— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) November 21, 2022