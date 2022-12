Le fabricant italien Nalini a conçu une nouvelle tenue pour l’équipe Intermarché-Circus-Wanty pour la saison 2023.

L’équipe World Team dirigée par Jean-François Bourlart sera équipé de la combinaison jaune fluo et bleu marine, qui est typique de l’identité de l’équipe, et a été mise à jour avec un design moderne et sophistiqué par le designer belge stycle.design.

Intermarché, en tant que premier partenaire-titre, reste présent sur le maillot, et pour la première fois en 2023, le logo apparaîtra également à l’arrière du cuissard. Circus, qui était présent sur ce cuissard depuis 2017, fera son apparition au centre du maillot en tant que nouveau partenaire-titre, au-dessus du logo Wanty. Le cuissard comportera également les logos de Bière des Amis 0,0% sur la cuisse droite et Vini Zabù sur la cuisse gauche.

Le logo du Groupe Gobert Matériaux, sponsor de l’équipe de Jean-François Bourlart depuis 2001, restera visible à l’avant et à l’arrière du maillot. Le blanc dominant sur les épaules et le haut du dos permettra une visibilité adéquate pour chaque sponsor, comme celui de la Wallonie, de Pierre & Sol, de Re-Uz, de Technord, de Full Services et de Digital Interim. Le logo des vins mousseux belges Ruffus restera sur le col. La poitrine du maillot met en avant la collaboration avec deux nouveaux partenaires techniques, Uvex et Gaerne, ainsi que les logos de Cube, Bryton, Nalini et Ford Steveny.

Biniam Girmay Hailu (Érythrée) et Rein Taaramäe (Estonie), champions nationaux en titre de l’épreuve chronométrée, porteront une combinaison pour tous les contre-la-montre individuels auxquels ils participeront.

Le nouveau maillot produit par Nalini rend hommage aux anciens champions sur route avec des liserés arc-en-ciel sur les manches de l’ancien champion du monde Rui Costa et des liserés en référence aux titres nationaux de Sven Erik Bystrøm, Louis Meintjes et Rein Taaramäe.