La formation Arkéa-Samsic vient de dévoiler le programme du début de saison de deux de ses sprinters, Hugo Hofstetter et Amaury Capiot.

Programme prévisionnel de Hugo HOFSTETTER

Santos Tour Down Under (17 au 22 janvier)

Cadel Evans Great Ocean Road Race (29 janvier)

Volta ao Algarve (15 au 19 février)

Grand Prix Samyn (28 février)

Grand Prix Criquélion (4 mars)

Grand Prix Monséré (5 mars)

Ronde Van Drentrhe (12 mars)

Grand Prix de Denain- Porte du Hainaut (16 mars)

Bredene Koksijde Classic (17 mars)

Volta Ciclista a Catalunya (20 au 26 mars)

Théo Ouvrard, manager sportif d’Arkéa-Samsic : « Nous connaissons bien désormais le registre de Hugo ainsi que son appétence pour les courses d’un jour, notamment en Belgique en début de saison. Son programme 2023 ne change donc pas fondamentalement, hormis sa première course qui se fera cette année en Australie, avec le Santos Down Under et le Cadel Evans Great Ocean. Il sera sur ces deux épreuves le sprinteur désigné de l’équipe Arkéa-Samsic. La Volta Ao Algarve marquera par la suite sa reprise en Europe. Hugo a également demandé à disputer la Volta Catalunya toujours dans cette même optique des classiques semi-classiques et classiques UCI WorldTour Flandriennes, avec également une belle ambition affichée par rapport à cette course, laquelle offre toujours un terrain d’expression aux sprinteurs ».

Programme prévisionnel d’Amaury CAPIOT

Clasica Communitat Valenciana- Gran Premi Valencia (22 janvier)

Grand Prix Cycliste de Marseille – La Marseillaise (29 janvier)

Muscat Classic (9 février)

Tour d’Oman (10 au 14 février)

Omloop Het Nieuwsblad (25 février)

Kuurne-Bruxelles-Kuurne (26 février)

Paris-Nice (5 au 12 mars)

Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut (16 mars)

Théo Ouvrard, manager sportif d’Arkéa-Samsic : « Le programme 2023 de début de saison d’Amaury Capiot est quasiment similaire à celui de l’an passé. Il n’y pas de grands changements opérés pour Amaury. La seule différence notable, c’est que nous l’attendons un peu plus sur les classiques. Amaury a rapidement gagné en 2022 et c’est ce que nous lui avions demandé, là cette attente est moins pressante de notre part. Amaury sait que l’on sera un peu plus patient avec lui qu’en 2022. Mais il peut très bien, connaissant ses qualités de compétiteur, nous réserver de belles surprises. Amaury aura aussi la mission en certaines occasions de lancer ses sprinteurs. Mais l’objectif ciblé, c’est vraiment le début de la campagne belge sur laquelle on attend qu’il se montre très performant ».