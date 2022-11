Après les sacres de Pauline-Ferrand Prévot et Jordan Sarrou début octobre, l’aventure entre Fréjus et Amaury Sport Organisation (A.S.O.), organisateur du Roc d’Azur, se poursuivra jusqu’en 2027, soit 5 ans de plus !

L’évènement est implanté depuis 1997 sur la Base Nature François Léotard de Fréjus et dans les sentiers du Massif des Maures, le Roc d’Azur est devenu le 1er rassemblement VTT au monde et célèbre, chaque année au mois d’octobre, l’ensemble des acteurs du cycle, du VTT et du trail. La ville de Fréjus met tout en œuvre afin d’offrir chaque année un terrain d’expression idéal aux 20 000 inscrits et accueillir les 300 exposants ainsi que les 100 000 visiteurs sur le salon du Roc du jeudi au dimanche.

Yann Le Moënner, Directeur d’Amaury Sport Organisation.

» La ville de Fréjus offre un terrain idéal aux amoureux de l’outdoor leur permettant d’exprimer leur passion à travers des formats de course multiples et innovants et s’est imposée comme le théâtre de nombreux exploits du Roc d’Azur.

Nous sommes très heureux de poursuivre l’aventure commencée ensemble il y a 25 ans et nous envisageons l’avenir confiants, avec comme principal objectif la volonté de continuer à faire grandir le Roc. »

David Rachline, Maire de Fréjus

« C’est une fierté pour notre Ville, son Office de Tourisme et les fréjusiens de poursuivre l’aventure mythique du Roc d’Azur pendant 5 ans.

Nul doute que les équipes d’A.S.O. et de l’Office Tourisme, dont on connaît tous l’expertise et le professionnalisme, sauront, entre Maures, Estérel et Méditerranée, développer tout au long de l’année cet esprit, cette « culture Roc » et faire de chaque mois d’octobre le rendez-vous du monde du VTT à ne pas manquer. Fréjus, une destination qui s’affirme toujours plus « 100 % SPORTS. »