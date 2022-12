L’équipe Saint Michel–Auber 93 change de nom avec l’arrivée d’un nouveau co-sponsor : Mavic. La formation deviendra St Michel–Mavic–Auber 93 à partir du 1er janvier.

Mavic devient co-sponsor de l’équipe Saint Michel–Auber 93 à partir de la saison 2023. La marque de roues s’engage avec St Michel-Auber 93 avec un partenariat titre, chez les hommes et chez les femmes. À partir du 1er janvier, l’équipe s’appellera désormais : St Michel–Mavic–Auber 93. Avec l’arrivée de Mavic comme co-sponsor, l’équipe aura de nouveaux maillots. Sur le haut du maillot, on retrouvera du jaune en référence à la marque française créée en 1889.

Jean-Michel BOURRELIER, PDG de Mavic

« En rachetant Mavic, nous avons cherché à relancer une marque historique française, dont la notoriété n’est plus à prouver dans le monde du vélo. L’associer à l’équipe St Michel – Auber 93 est la démonstration de notre volonté de revenir sur les courses cyclistes et de supporter les plus performants d’entre eux afin d’élever notre niveau de jeu dans la technologie de nos produits. »

Stéphane JAVALET, Manager général de St Michel – Auber 93

« Mavic nous soutient depuis des décennies. En 2023 notre équipe Pro Hommes réalisera sa 30e saison, et comme Mavic, nous abordons le futur et ses défis avec ambition. Nous sommes à un tournant de notre histoire commune, et notre projet mixte avec l’arrivée de l’équipe Pro Femmes était une première étape en 2022. En devenant St Michel-Mavic-Auber 93, nous franchissons un cap supplémentaire pour continuer de grandir, en travaillant dans la durée pour franchir de nouvelles étapes. »