Ce lundi 16 janvier, l’ancien médecin de l’équipe britannique de cyclisme et de la Team Sky, Richard Freeman, a été définitivement radié de l’ordre des médecins après avoir perdu son appel contre la décision de le radier du registre médical britannique. Freeman avait été reconnu coupable d’avoir commandé de la testostérone à des fins de dopage.

Bien qu’il ait reconnu 18 des 22 chefs d’accusations, Freeman a nié avoir commandé du Testogel, un traitement hormonal utilisé pour traiter les symptômes liés à une carence en testostérone.

« JMW Solicitors est déçu par le jugement de la Haute Cour rejetant l’appel du Dr Richard Freeman contre la décision prise par le Medical Practitioners Tribunal Service de radier son nom du registre médical », a déclaré son équipe juridique dans un communiqué. Freeman faisait également l’objet de deux accusations de la part de l’agence britannique antidopage, qui devraient à présent être relancées.

L’affaire avait fortement desservi l’équipe nationale cycliste britannique et la formation Sky, qui a remporté le Tour de France à plusieurs reprises dans les années 2010. Freeman avait été simultanément employé par l’équipe britannique et Sky – aujourd’hui Ineos Grenadiers – entre 2009 et 2015, il avait démissionné de British Cycling en 2017 pour des raisons de santé après avoir quitté l’équipe Sky deux ans plus tôt.