L’Union Cycliste Internationale (UCI) a annoncé ce lundi que l’équipe belge Lotto Dstny évoluerait sous licence ProTour la saison prochaine. Kurt Van de Wouwer, manager sportif, et Yana Seel, Chief Business Officer, nous donnent leur réaction suite à l’attribution de cette licence par l’UCI.

Kurt Van de Wouwer, manager sportif: « Nous sommes bien sûr en pleine préparation pour la saison 2023. Avec l’arrivée notre nouveau co-sponsor principal Dstny, on peut vraiment parler d’un nouveau départ. Nous en avons profité pour nous remettre en question à tous les niveaux. Nous investirons par exemple davantage dans notre département performance et dans notre équipe de développement en 2023. Grâce aux résultats de la saison passée, nous sommes assurés de prendre part aux plus grandes courses du calendrier: le Tour de France, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et toutes les épreuves dans lesquelles nos coureurs voudront se montrer. Notre noyau de 26 coureurs est constitué d’un bon mélange de jeunes talents et de coureurs expérimentés. Je suis convaincu qu’en 2023, Lotto Dstny sera présent sur tous les fronts pour jouer la victoire. »

Yana Seel, Chief Business Officer: « Ces derniers mois, nous avons beaucoup travaillé avec la Loterie Nationale et Dstny, nos deux sponsors principaux. Le passage au niveau ProTour nous a posé un défi budgétaire, mais c’est un challenge que nous pouvons relever. L’engagement et le soutien que nos sponsors principaux nous témoignent montrent que notre équipe restera intéressante sur le plan commercial en 2023. La semaine passée, nous avons d’ailleurs annoncé l’arrivée d’Efficy parmi nos nouveaux partenaires. Même avec le logo ProTour sur notre maillot, nous pouvons leur offrir de la visibilité au plus haut niveau du cyclisme mondial. »