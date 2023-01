Le doute était bien installé depuis quelques jours, notamment après une photo volée de Cavendish embarquant dans une voiture de la formation. L’équipe Astana Qazaqstan a annoncé officiellement l’arrivée du champion national britannique Mark Cavendish, qui rejoindra l’équipe kazakhe pour la saison 2023.

Déclaration de Mark Cavendish suite à son recrutement chez Astana Qazaqstan

« Je suis vraiment excité pour cette aventure. J’ai couru avec Alexandr Vinokourov pendant de nombreuses années, et maintenant, je cours avec ses deux fils ! Je me souviens quand ils étaient enfants, de la même âge que les miens, rêvant de devenir des coureurs cyclistes. L’équipe Astana Qazaqstan sera un endroit idéal pour réussir, avec une équipe forte dirigée par Alexandr, un champion sur le vélo et un gentleman en dehors du vélo.

J’ai déjà une longue carrière, mais le plaisir de rouler à vélo et la soif de continuer à gagner sont aussi vifs que jamais. Je me réjouis donc de faire partie d’une équipe performante, que ce soit en travaillant avec l’équipe pour des victoires, en franchissant la ligne d’arrivée en premier moi-même ou en encourageant mes coéquipiers. Comme toujours, l’objectif sera que nous soyons sur le podium le plus haut »

Mark Cavendish (37 ans) est l’un des plus grands sprinteurs de tous les temps, qui partage un record phénoménal de 34 victoires d’étape sur le Tour de France avec le légendaire Eddy Merckx. Mark est le vainqueur du maillot de meilleur sprinteur des trois Grands Tours et champion du monde sur route 2011.

Lors de la saison 2022, Mark Cavendish a remporté Milano-Torino, et une étape sur le Giro d’Italia, le Tour d’Oman et l’ UAE Tour.

« Bien, Mark Cavendish n’a pas besoin de présentation. Il est le meilleur sprinteur de tous les temps, et je suis heureux de l’accueillir dans l’équipe Astana Qazaqstan. L’arrivée d’un sprinteur de haut niveau dans notre équipe est un défi pour nous, mais nous sommes prêts à relever ce défi. Nous voyons de nouvelles voies et de nouvelles possibilités. Les objectifs restent cependant les mêmes – des victoires dans toutes sortes de courses : les classiques, les étapes dans les différentes courses par étapes et, bien sûr, les Grands Tours. Mark a encore un grand désir de gagner et nous allons soutenir ce sentiment avec toutes nos forces dans toutes les courses », a déclaré Alexandr Vinokourov, directeur général de l’équipe Astana Qazaqstan.