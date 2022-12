En ce premier dimanche du mois de décembre 2022, Matis Louvel disputera les Championnats de France de VTT Beach, à Berck-sur-Mer, dans les Hauts-de-France. Avec quelques ambitions.

Matis Louvel, 1ère participation aux Championnats de France de VTT Beach

« J’ai pas mal de copains qui sont originaires des Hauts-de-France, et pour ma part j’ai vécu durant une année à Berck-sur-Mer. J’ai donc souvent évoqué la discipline du VTT Beach en leur compagnie. L’an passé, je suis d’ailleurs allé voir la course in situ. Cela m’a toujours attiré. Cette saison, j’ai réussi à trouver un vélo de VTT Beach, et le temps surtout, pour m’essayer à cette pratique. J’ai couru la semaine dernière à la Panne ma première compétition de VTT Beach, et je dois dire que cela ressemble pas mal à une épreuve sur route, dans le sens où nous roulons assez groupés en peloton, ça frotte. Des coups de bordures peuvent même se former. Mais cela reste tout de même technique, comme un cyclo-cross. C’est pour moi un mélange entre du cyclo-cross, du VTT, et une classique. Je ne me fixe pas trop d’ambitions pour dimanche, car je ne sais pas encore me situer par rapport à mes adversaires. C’était un galop d’essai la semaine dernière pour moi, en Belgique, et cela ne s’est pas trop mal passé même si tactiquement j’ai commis quelques erreurs. J’avais néanmoins le niveau physique pour être avec le groupe de tête, je pense. J’espère en tout cas me retrouver sur le podium de ce Championnat de France 2022 ».