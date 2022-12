Matîs Louvel et Kévin Vauquelin ont prolongé leur contrat au sein de l’équipe Arkéa-Samsic. Louvel a prolongé jusqu’en 2024 et Vauquelin jusqu’en 2025.

Matîs Louvel :

« Continuer à écrire une histoire commune avec l’équipe Arkéa-Samsic sonnait pour moi comme une évidence. Je n’ai pas oublié que le premier Manager Général qui m’a fait confiance a été Emmanuel Hubert, que c’est lui qui m’a tendu mon premier contrat à signer. L’équipe en plus ne cesse de progresser, nous sommes désormais en UCI WorldTour. Le groupe des classiques s’étoffe saison après saison, avec des renforts de qualité et d’expérience. Je sens qu’il y a un réel engouement pour ce type d’épreuves qui me motivent, même si j’apprécie aussi bien évidemment les courses par étapes et les Grands Tours. La force de l’équipe, c’est aussi cette confiance que le Manager Général, le staff sportif donnent aux jeunes coureurs tels que moi, en nous offrant notre chance de nous exprimer au plus haut-niveau sans nous brider ».

Kévin Vauquelin :

« Avec Emmanuel Hubert et la direction de l’équipe, nous avons établi un plan de carrière qui doit me permettre de progresser durant ce laps de temps, avec une volonté de montée en puissance en terme de performances. J’ai 21 ans, je suis encore néo-pro, et je sais que je ne peux pas courir toutes les grandes courses de suite, mon programme sera donc adapté, et pour cela, il fallait passer par cette prolongation de contrat qui va me donner la possibilité d’étoffer année après année mon programme de compétitions. Je sais que toute l’équipe est derrière moi, qu’elle attend forcément des résultats de ma part. Je sais que la pression, je l’ai, mais c’est une bonne pression que l’on me met au sein de l’équipe Arkéa-Samsic, celle justement qui permet d’aller de l’avant ».

Emmanuel Hubert (manager de l’équipe) :

« Kévin Vauquelin et Matîs Louvel, chacun dans leurs domaines respectifs, ont compté parmi les jeunes coureurs français qui ont marqué la saison 2022. Prolonger leurs contrats de plusieurs saisons a été comme une évidence à mes yeux. Nous le remarquons maintenant depuis quelques années que les jeunes coureurs arrivent très vite à jouer des premiers rôles dans le cyclisme moderne. L’an passé, nos deux normands ont posé de premiers pions très intéressants sur l’échiquier de la haute performance. Nous avons pour l’un et l’autre un vrai plan de carrière tracé, raison pour laquelle nous avons souhaité lier leur destin au nôtre sur ces périodes-là, afin de leur permettre de travailler efficacement et dans la sérénité à nos côtés ».