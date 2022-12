Merijn Zeeman, directeur sportif de la Jumbo-Visma, a affirmé que la formation aura un plan solide lors du Tour de France 2023.

Ce jeudi, lors de la présentation de l’équipe Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, directeur sportif, a affiché les ambitions de l’équipe pour le prochain Tour de France. Jonas Vingegaard sera le leader et tentera de remporter la Grande Boucle pour la deuxième fois. « Nous avons compris comment vaincre Pogacar l’année dernière. Nous connaissons ses points forts et les domaines dans lesquels Jonas est supérieur à lui. Nous revenons sur le Tour avec un plan solide, et nous pensons que nous pouvons à nouveau viser le jaune avec Jonas », indique Merijn Zeeman.