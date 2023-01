Michael Vanthourenhout a remporté le championnat de Belgique de cyclocross dimanche dans des conditions difficiles de boue à Lokeren. Il s’agissait de sa première victoire dans cette compétition. Vanthourenhout, qui fait partie de l’équipe Pauwels Sauzen-Bingoal, a rapidement pris la tête de la course en compagnie de Laurens Sweeck, leader de la Coupe du monde de cyclocross. La course était marquée par l’absence de Wout Van Aert, double tenant du titre et six fois champion de Belgique, qui était en stage avec son équipe en Espagne.

Les deux hommes ont creusé l’écart sur leurs poursuivants. Notamment Thibau Nys qui a réussi à décrocher la médaille de bronze et Eli Iserbyt qui a fini au pied du podium, ayant perdu toutes ses chances après une erreur technique et une chute dès le premier tour. Vanthourenhout a tenté à plusieurs reprises de distancer Sweeck, mais celui-ci est resté accroché à sa roue jusqu’à la fin de la course. Finalement, Sweeck a abandonné dans la dernière boucle sous la pluie battante, permettant à Vanthourenhout de remporter la victoire.