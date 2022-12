On le savait sur le départ de la TotalEnergies sans avoir confirmation de la destination. Le coureur de 29 ans, qui a remporté la 4e étape de la Route d’Occitanie cette année, rejoindra la formation Intermarché-Wanty Gobert en 2023 : » Rapide et polyvalent, 5e de Milan-San Remo. Notre famille accueille Niccolò Bonifazio, ajoutant plus d’expérience à nos trains de sprint en 2023 🙌 » a Twitté la formation Belge.

Fast and versatile, 5th of Milan-San Remo. Our family welcomes Niccolò Bonifazio, adding more experience to our sprint trains in 2023 🙌 pic.twitter.com/9US0lXL5HC — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) December 14, 2022