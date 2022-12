La nouvelle équipe Continentale de développement de Intermarché-Circus-Wanty a annoncé qu’elle s’appellerait Circus – Re-Uz – Technord.

Dirigée par le jeune coureur retraité et nouveau directeur sportif liégeois Kévin Van Melsen, cette équipe UCI Continentale de développement comptera sur le soutien de trois entreprises wallonnes de renom, Circus, Re-Uz et Technord, qui seront les partenaires-titres de l’équipe.

Composée de jeunes talents wallons, belges et internationaux, cette équipe bénéficiera du soutien transversal d’Ardent Group, qui renforcera son investissement dans la structure de Jean-François Bourlart en devenant le premier partenaire-titre de l’équipe de développement, ainsi que de Re-Uz, une entreprise spécialisée dans les gobelets et solutions réutilisables, et de Technord, un groupe familial spécialisé dans l’intégration de projets électriques industriels.

Tous trois espèrent sensibiliser le public, en particulier les jeunes, à l’impact écologique des manifestations sportives grâce à leur investissement dans le sponsoring sportif.