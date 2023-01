Pauline Ferrand-Prévot met fin à sa saison de cyclocross 2022-23 plus tôt que prévu en raison de la blessure qu’elle a subie lors de la course de cyclocross de la Coupe du Monde à Gavere le 26 décembre et qui tarde à guérir. Bien que déçue de devoir mettre fin à sa saison de cyclocross plus tôt, Ferrand-Prévot est toujours très satisfaite de sa saison 2022 et prévoit de reprendre la compétition en vtt au printemps.

Pauline Ferrand-Prévot a déclaré : « Evidemment, j’aurais aimé participer aux championnats du monde de cyclocross, mais ma jambe ne s’est pas guérie aussi vite que nous l’aurions pensé. J’ai donc pris la décision, avec mon entraîneur et l’équipe, de me concentrer sur ma récupération pour pouvoir repartir en forme et fort pour le début de la saison de VTT en avril. »

La dernière saison a été exceptionnelle pour Ferrand-Prévot, qui a remporté quatre titres de championne du monde, trois en VTT et un en gravel, et est devenue la première athlète femme à faire partie de l’équipe INEOS Grenadiers

Pauline a ajouté : « Je ne peux pas être déçue par la façon dont cette saison s’est déroulée, remporter quatre maillots arc-en-ciel est assez incroyable lorsque je regarde en arrière. Rejoindre cette équipe a été incroyable, tout le monde m’a vraiment accueillie à bras ouverts et je me sens déjà chez moi ici. Le soutien que je reçois de tout le personnel est assez spécial. Je suis impatient de prendre un peu de temps libre et de voir ce que nous pouvons faire ensemble pour le reste de l’année. »

Rod Ellingworth, Directeur adjoint de l’équipe, a déclaré : « Pauline ne peut qu’être fière de ce qu’elle a accompli cette dernière saison. Elle a été une excellente addition à l’équipe et nous avons tous été impressionnés par son état d’esprit, son attitude et ses connaissances. Il est maintenant important qu’elle prenne un peu de temps pour se soigner afin de pouvoir revenir plus fort et prête à tout donner pour 2023. »