L’équipe de cyclisme professionnel Q36.5 a annoncé aujourd’hui l’arrivée de Piotr Wadecki et Rik Reinerink en tant que directeurs sportifs pour la saison 2023.

Piotr, âgé de 49 ans et ancien entraîneur de l’équipe nationale polonaise, apporte une grande expérience grâce à sa carrière de coureur professionnel avec 15 victoires et sa participation aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde pour la Pologne. Il a également été directeur sportif de l’équipe CCC pendant 15 ans. Piotr a déclaré : « Je suis vraiment excité et honoré de ‘revenir au travail’ en tant que directeur sportif. Après une année d’absence du cyclisme professionnel, j’ai été ravi de recevoir l’appel de la direction pour rejoindre cette nouvelle et ambitieuse équipe. Le cyclisme est ma vie et je suis prêt à relever ce nouveau défi. »

Rik, âgé de 49 ans et Néerlandais, a également une riche expérience en tant que coureur professionnel spécialisé dans les échappées et les lead outs, ainsi qu’une expérience en tant que directeur sportif de l’équipe VolkerWessels Cycling pendant cinq ans et dans l’industrie automobile en tant que responsable de contrats. Rik a déclaré : « Lorsque j’ai rencontré Doug Ryder et Aart Vierhouten, j’étais très excité à l’idée de ce projet, mais j’ai également remarqué qu’ils voient et comprennent le cyclisme de la même manière que moi. Le feeling était mutuel et cela est indispensable. Je veux partager les connaissances que j’ai acquises grâce à mes expériences dans le milieu corporatif et le cyclisme, qui ont tous deux contribué de manière importante à ce que je peux apporter à l’équipe. »

Piotr et Rik complètent l’équipe de directeurs sportifs de Q36.5 Pro Cycling, qui comprend également le responsable de la performance Alex Sans. La présentation de l’équipe et du maillot aura lieu le 14 janvier.