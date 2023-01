L’année 2022 est maintenant derrière nous et l’équipe Cofidis a de quoi être fière de ses performances de l’année passée. L’équipe masculine a continué de progresser en finissant 10e du classement UCI World Tour et en remportant 19 victoires. L’équipe féminine, qui faisait ses débuts cette année, a également connu le succès grâce à la victoire de Martina Alzini. L’équipe paracycliste a quant à elle remporté 26 victoires !

Pour la saison 2023, l’équipe masculine espère confirmer son succès, désormais équipée de nouveaux vélos Look et en maintenant sa position parmi les 10 meilleures équipes mondiales. Les coureurs seront impatients de marquer leur présence dès les premières courses de la saison en Australie au Santos Tour Down Under, en France u Grand Prix de la Marseillaise, et en Espagne au Trofeo de Palma.

L’équipe féminine souhaite poursuivre sa croissance en remportant de belles victoires et en faisant honneur à ses couleurs. Enfin, l’équipe handisport a une année cruciale devant elle avec les Jeux paralympiques de Paris qui approchent à grands pas. Tous les membres de l’équipe Cofidis sont motivés pour donner le meilleur d’eux-mêmes et entamer cette nouvelle année avec enthousiasme.