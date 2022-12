Les nouveaux maillots 2023 des Ineos Grenadiers ont un slogan

« Welcome to Visibly Fast ». C’est avec ce slogan que l’entreprise belge Bioracer présente le tout nouveau maillot cycliste 2023 des INEOS Grenadiers. On remarque le passage du bleu marine à une base rouge et l’ajout d’accents orange fluo. Le kit de l’équipe pro 2023 des INEOS Grenadiers présente des changements significatifs et accrocheurs pour ajouter aux ambitions de performance de l’équipe pour la saison 2023. Tom Pidcock, Filippo Ganna, Egan Bernal et Geraint Thomas se disputeront les victoires l’année prochaine dans un maillot rouge vif. Le bleu marine familier revient dans des accents reconnaissables, comme la ligne iconique dans le dos qui sera conservée. Le rouge a été choisi comme couleur principale pour souligner davantage les ambitions de performance de l’équipe et du sponsor Bioracer.

En plus de la couleur de base rouge, la manche orange fluorescent se démarque. « C’est une étape importante pour améliorer la visibilité des coureurs sur la route » Indique Bioracer. Le kit d’entraînement a même cette couleur orange fluorescent comme couleur de base. Cela reflète le fort engagement de l’équipe et du fabricant de vêtements Bioracer en matière de sécurité.

Rod Ellingworth – Directeur adjoint de l’équipe – INEOS Grenadiers

« L’équipe passe à la vitesse supérieure avec notre maillot 2023. Nous sommes ravis de l’évolution du design et nous pensons que nos fans apprécieront ce nouveau look. Le passage au rouge de la brigade INEOS reflète la façon dont nous prévoyons de courir, avec passion, cran et détermination. L’introduction dans notre maillot de course de notre couleur d’entraînement orange distinctive est également importante pour notre équipe. Maximiser la visibilité de nos coureurs est une étape clé pour assurer leur sécurité sur la route et nous permettre de mieux les identifier et les soutenir dans toutes les conditions. Bioracer a vraiment relevé le défi avec notre maillot 2023, et nous sommes impatients de courir dans ce kit « Visibly Fast ».