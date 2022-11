Simone Raccani portera les couleurs de la formation Eolo-Kometa la saison prochaine. « C’est l’équipe qu’il me faut ».

Formé chez Zalf Euromobil Fior, ses résultats lui ont valu l’appel de la Quick-Step, qui le voulait comme stagiaire. En 2022, il se bat avec les meilleurs et obtient des places importantes : 11ème au classement général du Giro di Sicilia (avec une 14ème place dans l’étape avec arrivée sur l’Etna), 15ème au classement général du Giro d’Italia U23, encore 3ème au Giro della Valle d’Aosta.

« Je suis impatient », indique Simone, « déjà l’année dernière il y avait eu des contacts mais j’avais préféré faire une autre année avec les moins de 23 ans : maintenant, le moment est venu. Et je pense que c’est vraiment l’équipe qui me convient : elle est née récemment mais elle a fait d’énormes pas en avant et elle grandit de plus en plus, l’environnement semble merveilleux, c’est le bon endroit pour grandir et pour obtenir des résultats. Je suis un grimpeur qui peut se défendre dans les contre-la-montre s’ils ne sont pas trop plats, cependant, j’aime les courses longues et dures, celles avec beaucoup de dénivelé. »