Présent depuis 4 saisons sur le WorldTour, le Sud-Africain de 25 ans quitte Astana pour EF.

Stefan s’est classé septième au contre-la-montre du Tour des Émirats arabes unis en février, une amélioration d’une place par rapport à sa performance de 2020 au TT de la course, et s’est également classé dans le top 10 au contre-la-montre du Sibiu Cycling Tour et au prologue du Tour de Slovaquie. Il était le champion continental africain 2019 du contre-la-montre et a été deux fois vice-champion d’Afrique du Sud du contre-la-montre.

« C’est sûr que le contre-la-montre est l’une de mes spécialités, mais je ne pense pas être un spécialiste du contre-la-montre. Je peux faire de bons résultats et potentiellement gagner mais je ne me qualifierai pas de spécialiste. Je ne pense pas que quiconque aime ça, mais c’est un sentiment très agréable lorsque vous vous lancez et que vous obtenez un bon résultat. Au bout du compte, quand vous gagnez, vous savez que c’est parce que vous étiez le plus fort. Bien sûr, il y a l’aérodynamique et peut-être qu’un gars est plus aéro que l’autre, mais à la fin de la journée, il s’agit de savoir qui est le plus fort et qui peut creuser le plus profondément pour atteindre la ligne d’arrivée le plus rapidement. C’est une bonne sensation. Mais je ne pense pas que quiconque apprécie les deux derniers kilomètres d’un contre-la-montre. Ce n’est pas agréable », dit Stefan en riant.