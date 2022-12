Stéphane Heulot, âgé de 51 ans, a été coureur cycliste de 1992 à 2002 et a remporté le maillot jaune lors du Tour de France 1996 et le titre de champion de France de la même année.

Après sa carrière sportive, il s’est impliqué dans la gestion de plusieurs équipes professionnelles et de développement, et a également travaillé en tant que coach en entreprise en France et en Belgique. Suite à une recherche approfondie menée par Lotto Dstny, l’équipe belge et Stéphane Heulot ont décidé de s’unir car ils souhaitaient embaucher quelqu’un disposant d’une connaissance approfondie et d’une longue expérience dans le milieu cycliste, mais dont les compétences dépassaient également le domaine du sport. Stéphane Heulot s’est avéré être le candidat idéal selon ces critères. Après sa carrière professionnelle en France, il s’est installé en Belgique, pays connu pour son engagement dans le vélo, afin de se spécialiser en tant que manager.

Lotto Dstny et Stéphane Heulot partagent une vision commune de la gestion d’une équipe, du développement des talents et de l’éthique dans le sport. L’équipe est persuadée qu’avec Kurt Van de Wouwer (manager sportif), Yana Seel (Chief Business Officer) et le reste du personnel et des coureurs, Stéphane Heulot parviendra à ramener Lotto Dstny dans le WorldTour.

Stéphane Heulot : « Je suis très honoré de recevoir la confiance du conseil d’administration de Captains of Cycling et de faire partie de cette belle équipe, basée au coeur-même du cyclisme. Quand j’étais coureur, j’ai passé de nombreuses heures dans le peloton aux côtés de coureurs de l’équipe Lotto. Durant toutes ces années, les valeurs de l’équipe ont toujours été très claires: la passion, la quête de l’excellence, l’éthique et l’esprit sportif, la volonté de gagner avec panache. Nous traversons une période difficile, mais je suis prêt à prendre mes responsabilités pour nous mener vers le chapitre suivant. Tout comme moi, Lotto Dstny a toujours mis l’accent sur la formation de jeunes talents. Aider l’équipe féminine à passer un cap est un autre défi que j’ai hâte de relever. Grâce à sa structure unique, Lotto Dstny possède de nombreux supporters et certains d’entre eux font même partie de nos actionnaires. Je me réjouis de les rencontrer lors de la prochaine assemblée générale de Captains of Cycling. »

« Avec l’aide de nos fidèles partenaires Lotto, sponsor historique de l’équipe, et Dstny, le nouvel arrivant, je souhaite décrocher des résultats et gagner des courses. Nos sponsors misent sur cette équipe pour accroître leur visibilité et leur réputation en Belgique et à l’étranger et je suis convaincu nous pouvons leur offrir un retour sur investissement. Nous avons ici un groupe de coureurs talentueux soutenus par leur manager sportif Kurt Van de Wouwer, l’équipe en charge de la performance, le staff médical, les entraîneurs, les directeurs sportifs, les soigneurs, les mécaniciens, l’équipe administrative et tous nos fournisseurs. Ce sera un véritable honneur d’être à la tête de cette équipe. Après toutes ces années dans le vélo et après avoir déménagé en Belgique, je peux vous dire que c’est ici que bat le coeur du cyclisme. En tant que manager général, je serai le premier fan de Lotto Dstny et mon ambition sera de ramener cette équipe dans le WorldTour afin de lui garantir un futur étincelant pour les décennies à venir. »