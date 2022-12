L’organisateur du Tour de La Provence, Pierre-Maurice Courtade, a annoncé mardi que l’épreuve cycliste se déroulera bien du 9 au 12 février.

La FFC donne son feu vert pour le Tour de la Provence 2023

Les organisateurs avaient initialement reçu un avis négatif du gendarme financier du sport (DNCG), mais ont finalement obtenu un avis favorable de la commission d’appel de la Fédération Française de Cyclisme (FFC), sous certaines conditions, comme le paiement de 16 000 euros à la Ligue Nationale de Cyclisme avant le 15 janvier 2023 et la justification de produits couvrant les frais prévus dans le budget prévisionnel 2023.

Cette épreuve, qui a rejoint le calendrier UCI Pro Series en 2020, n’a pas encore été inscrite par l’Union Cycliste Internationale (UCI) à six semaines du départ, mais cela devrait être fait « durant la première quinzaine de janvier », selon M. Courtade. Malgré le délai relativement court avant le début de la compétition, M. Courtade a affirmé que le parcours était prêt et a donné les grandes lignes de l’édition 2023.

Le plateau et les parcours du Tour de la Provence 2023 bientôt annoncés

Le prologue se déroulera à Martigues (dans les Bouches-du-Rhône), suivi de deux étapes dans les Alpes-de-Haute-Provence entre Manosque, Forcalquier et la Montagne de Lure, et d’une étape finale entre Istres et Arles (également dans les Bouches-du-Rhône). Selon l’organisateur, toutes les équipes françaises participeront, et de nombreuses équipes étrangères du World Tour lui ont envoyé des messages pour lui montrer leur soutien et lui ont dit qu’elles attendaient la décision. Le plateau devrait être annoncé vers la fin de la semaine.