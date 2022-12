Alors que la saison 2023 approche déjà à grands pas, UAE Team Emirates a annoncé les personnes qui travailleront en coulisses pour la prochaine saison. La base de l’équipe reste très similaire à celle de 2022, avec quelques nouvelles recrues : Tomas Gil rejoindra l’équipe des directeurs sportifs, Javier Sola le personnel d’entraînement, tandis que Maurizio Piombo fera partie de l’équipe médicale.

L’ensemble du personnel continuera à travailler sous la direction de Mauro Gianetti (CEO et Team Principal), Andrea Agostini (Chief Operating Officer) et Joxean Matxin Fernandez (Sporting Manager).

Mauro Gianetti a déclaré à propos de cette annonce : « Le groupe humain qui travaille derrière les coureurs est quelque chose de très important et nous nous concentrons beaucoup sur le fait d’avoir des personnes compétentes, amicales et les meilleures dans leur domaine. Avec ce groupe de personnel et de coureurs, nous sommes confiants de continuer à faire de grandes choses dans les années à venir. »

Personnel technique / Directeurs sportifs UAE Team Emirates 2023

Fabio Baldato, Fabrizio Guidi, Andrej Hauptman,Tomas Gil, Marco Marcato, Marco Marzano, Manuele Mori, Simone Pedrazzini.

Personnel de formation et de performance UAE Team Emirates 2023

Iñigo San Millan, Jeroen Swart, David Herrero Llorente, Gorka Prieto Bellver, Didac Navarro, Kevin Poulton, Javier Sola.