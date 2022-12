L’équipe Bahrain-Victorious a dévoilé ce jeudi le nouveau maillot que porteront les coureurs pour la saison 2023.

Les couleurs du maillot restent les mêmes : orange, rouge, noir ainsi que du bleu présent sur le cuissard et les manches. On retrouve davantage de noir sur l’avant et l’arrière du maillot par rapport à celui de 2022.