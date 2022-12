La formation UAE Team Emirates portera des maillots de la marque italienne Pissei à partir de la saison 2023. Contrairement aux années précédentes, les manches seront toutes noires.

Mauro Gianetti (manager de l’équipe UAE Team Emirates) : « Nous sommes ravis de démarrer ce partenariat avec Pissei. Les vêtements de cyclisme modernes progressent et s’améliorent continuellement et Pissei est une entreprise innovante à la pointe de cette progression. Leur souci du détail avec la recherche de nouveaux textiles et la recherche du meilleur mélange possible de confort et d’aérodynamisme en font un bon choix pour UAE Team Emirates. Nous sommes impatients de travailler avec eux au cours des prochaines années et de goûter à de nombreuses victoires avec le nom Pissei sur le dos ».