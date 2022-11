Wout van Aert va débuter sa saison de cyclocross plus tard que prévu avec un calendrier allégé. Les confrontations très attendues avec Pidcock et van der Poel seront donc retardées.

Alors que nos confrères des médias flamands suggéraient, il y a quelques jours, que Wout van Aert débuterait sa saison de cyclocross dès le 26 novembre prochain et que sa campagne se poursuivrait jusqu’aux championnats du Monde début février, un communiqué de presse de son équipe Jumbo-Visma indique que le champion belge débutera sa saison plus tard et que son programme pour 2022 sera plus léger qu’annoncé par nos confrères.

Wout van Aert lancera sa saison début décembre

C’est par un communiqué de presse sur son site web que l’équipe Jumbo-Visma a présenté les courses auxquelles participera le champion belge de cyclocross en titre cette année. Ainsi, Wout van Aert fera ses débuts en cyclocross le 4 décembre prochain lors de la course de la Coupe du monde à Anvers. Suite à cette course, le spécialiste prendra le départ de 6 autres compétitions. Notez que l’équipe néerlandaise, Jumbo-Visma, n’a pas précisé, pour le moment, le programme de Wout van Aert pour le mois de janvier 2023.

Tout le monde s’attend que l’actuel champion de Belgique défende son titre à Lokeren le 15 janvier 2023. Nul doute aussi que le triple champion du Monde de la spécialité tentera de conquérir un 4ème maillot arc-en-ciel lors des championnats du Monde de Hoogerheide, aux Pays-Bas. Une date que le hollandais Mathieu van der Poel, qui devrait recevoir le soutien de ses fans, a certainement, lui aussi, coché à son calendrier. Cette date empiète toutefois sur le programme d’entraînement sur route de l’équipe Jumbo-Visma en vue des classiques du printemps. Beaucoup s’attendent à ce que Wout van Aert fasse ses débuts sur route lors de l’Omloop Het Nieuwsblad le samedi 25 février prochain comme cela avait été le cas cette année. Une compétition qu’il avait d’ailleurs remportée suite à une échappée en solitaire.

Des confrontations avec Pidcock et van der Poel attendues

Un programme 2022 allégé pour le coureur belge donc, alors que ses principaux rivaux débuteront plus tôt leur saison. En effet, Tom Pidcock débutera son programme ce samedi 19 novembre lors de la course Superprestige de Merksplas. Mathieu van der Poel, de son côté, prendra la ligne de départ de la Coupe du monde de Hulst le 27 novembre prochain. Il faudra donc patienter jusqu’au 11 décembre, lors de la coupe du Monde à Dublin, pour voir enfin les trois meilleurs spécialistes actuels du cyclocross s’affronter. Ce sont cependant les championnats du Monde 2023 qui auront lieu le 5 février prochain qui devraient représenter le point d’orgue de cette confrontation entre champions.