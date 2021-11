Les 10 finalistes de la Zwift Academy Road annoncés avant la finale à Majorque

Publié le 03/11/2021 15:30

Zwift, la plateforme mondiale de fitness en ligne, a annoncé le nom des 10 finalistes de leur programme Zwift Academy Road 2021 qui permettra à une femme et un homme de décrocher un contrat professionnel.

5 hommes et 5 femmes s'apprêtent à se rendre à Majorque (Espagne) pour la dernière partie de l'épreuve, de loin la plus exigeante. Au bout de la route, une place dans les équipes de cyclisme professionnelles CANYON//SRAM Racing et Alpecin-Fenix.

C'est un nouveau record pour Zwift : plus de 150 000 cyclistes ont participé à la Zwift Academy Road 2021. Pour la plupart d'entre eux, ce rendez-vous était l'occasion de s'améliorer. Pour une poignée de participants, les plus chevronnés, la Zwift Academy Road était une opportunité unique de décrocher un contrat dans une équipe professionnelle.

Parmi ces milliers de candidats, 10 se sont démarqués, en montrant toute l'étendue de leurs compétences à vélo au cours de 8 semaines d'entrainements, de courses et de sorties de groupe réalisés sur Zwift. Ils vont désormais relever un ultime défi, pendant une semaine, à la fois pendant et après leurs sessions de vélo : la finale de la Zwift Academy Road qui lancera la carrière de deux d'entre eux.









Pour la première fois de l'histoire de la Zwift Academy Road, les finales hommes et femmes se dérouleront sur le même site et en même temps. Certaines des épreuves réuniront tous les finalistes, tandis que d'autres seront à courir avec leur future équipe professionnelle. Les coureurs et le staff des équipes CANYON//SRAM Racing et Alpecin-Fenix seront présents au camp à Majorque.

Les entraîneurs de la Zwift Academy de Dig Deep Coaching ainsi que les entraîneurs des équipes pros analyseront toutes les performances des finalistes, qu'il s'agisse de leurs efforts en extérieur sur les célèbres côtes de Majorque, de leur ténacité lors des courses Zwift ou des défis hors vélo.

GCN retransmettra les finales au travers de cinq vidéos de 20 minutes capturant les moments forts de la semaine. Les deux gagnants, un homme et une femme, seront présentés le 17 décembre dans le dernier épisode.