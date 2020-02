Publié le 19/02/2020 17:30

Retrouvez le résumé de l'épreuve amateur disputée depuis dimanche : les Boucles du Haut-Var. Qui a levé les bras ?

Depuis dimanche dernier se disputent les Boucles du Haut-Var. Disputée sur un parcours vallonné au cœur du département du Var, l’épreuve compte 4 étapes réservées aux coureurs de 1èreet 2èmecatégorie. Pour sa 17èmeédition et depuis 2014, il y a un vainqueur sur chaque étape mais pas de classement général. Avec un départ dimanche à Rians et une arrivée à Montmeyan mercredi, les coureurs auront pas moins de 530km à parcourir. Alors qui pour succéder à Robin Meyer (AVC Aix-en-Provence), Ronan Racault (Team Pro Immo Nicolas Roux), Jérémy Cabot (maintenant chez Total Direct Energie) et Clément Saint-Martin (VC Rouen 76) ?

Etape 1 :

Le coup d’envoi de l’épreuve provençale a été donné sous le soleil mais avec beaucoup de vent. Les coureurs étaient donc prévenus que les bordures pouvaient naître à tout moment. Il faut attendre les 2 premières difficultés et 20km avant d’apercevoir l’échappée du jour. Composée de 25 unités dont toutes les équipes sauf le CC Nogent-sur-Oise, l’échappée a fière allure mais son avance ne dépasse pas la minute durant de longs kilomètres. Le Team Pro Immo Nicolas Roux, présent en nombre à l’avant avec 5 coureurs veut écrémer le groupe et lance les hostilités. C’est finalement sous l’attaque de Maxime Urruty qu’un groupe de 8 hommes s’extirpe. L’entente est bonne mais à l’approche de l’arrivée, Urruty sent l’écart fondre et repasse à l’offensive. Il sort cette fois-ci avec Thomas Acosta (CR4C Roanne) et ne seront plus revus. L’arrivée en petite bosse, la victoire ne peut revenir qu’au sociétaire des noirs et rouges. Urruty s’impose devant Acosta tandis que son coéquipier Mickaël Guichard complète le podium.

Maxime Urruty remporte la 1ère étape | © Cyclo-club NSO

Maxime Urruty (Team Pro Immo Nicolas Roux) en 2h52’24“ Thomas Acosta (CR4C Roanne) à 14“ Mickaël Guichard (Team Pro Immo Nicolas Roux) à 32“ Kévin Besson (Occitane Cyclisme Formation) à 36“ Guillaume Dauschy (Dunkerque Grand Littoral-Cofidis) à mt“

Etape 2 :

Le lendemain, la course est plus verrouillée, les coureurs et directeurs sportifs pensent à une arrivée en sprint massif vu le profil. Mais finalement, à une quinzaine de kilomètres de l’arrivée, sous l’impulsion de Mathieu Rigollot (Sprinteur Club Olympique Dijon) et Axel Narbonne-Zuccarelli (AVC Aix-en-Provence), un quatuor se forme avec Nathan Reina (Charvieu-Chavagneux) et Kévin Besson (Occitane Cyclisme Formation). L’écart ne dépasse pas la minute puisque les autres DN à l’image de St Etienne Loire et le Team Pro Immo Nicolas Roux veulent lancer leur sprinteur. Kévin Besson sent alors le peloton se rapprocher de plus en plus et tente le tout pour le tout. Il attaque ses adversaires qui ne peuvent qu’être spectateur et se lance dans une poursuite individuelle pour rejoindre l’arrivée. Une dernière difficulté de 500m à passer et la victoire lui tend les bras. Le coureur d’Occitane coupe la ligne en premier et remporte son premier succès de la saison. Il devance Maxime Farazijn (Dunkerque Grand Littoral-Cofidis) et Sandy Dujardin (Espoir Cycliste St Etienne Loire).

Kevin Besson en solitaire sur la 2ème étape | © Charly Vélo Photos

Kevin Besson (Occitane Cyclisme Formation) en 2h56’38“ Maxime Farazijn (Dunkerque Grand Littoral-Cofidis) à mt“ Sandy Dujardin (Espoir Cycliste St Etienne Loire) à mt“ Camille Batista (Guidon Chalettois) à mt“ Karl-Patrick Lauk (Team Pro Immo Nicolas Roux) à mt“

Etape 3 :

La troisième étape se déroulait sur les hauteurs de Tourtour avec une arrivée pour puncheur. Un détail était à prendre compte durant l’épreuve : le vent. En effet, sur les routes dégagées, on peut vite se retrouver piégé. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé au vainqueur de la veille : Kévin Besson. Mais d’autres équipes se retrouvent aussi dans le second peloton. La jonction finalement faite, plusieurs coureurs passent à l’attaque mais c’est finalement Clément Carisey (Team Pro Immo Nicolas Roux) qui se montre le plus costaud. Seul Kevin Besson parvient à faire le jump, il reste alors 6km, plus le temps de réflechir. Surtout que le duo est sous la pression des poursuivants dont Romain Campistrous (AVC Aix-en-Provence), Maxime Farazijn (Dunkerque Grand Littoral-Cofidis) et Thomas Acosta (CR4C Roanne) qui se sont déjà illustrés sur l’épreuve. Malgré la fatigue des 2 premiers jours, Kevin Besson est le plus fort. Il s’offre sa deuxième victoire en 2 jours en devançant l’ancien professionnel Clément Carisey de chez Israël Cycling Academy. Romain Campistrous monte sur la troisième marche.

Le doublé pour Kevin Besson | © Gaël Biraud

Kevin Besson (Occitane Cyclisme Formation) en 3h31’21“ Clément Carisey (Team Pro Immo Nicolas Roux) à mt“ Romain Campistrous (AVC Aix-en-Provence) à 6“ Maxime Farazijn (Dunkerque Grand Littoral-Cofidis) à 10“ Thomas Acosta (CR4C Roanne) à 14“

Etape 4 :

Cette dernière étape nous aura offert du beau spectacle avec un suspens entier. Ils sont 18 à prendre les devants à partir du 30èmekilomètre. Une échappée qui convient au reste du peloton puisque l’écart s’accroit rapidement, montant jusqu’à 3min. On assiste ensuite à un vrai combat de coqs, chacun essaie de tirer son épingle du jeu en surprenant ses adversaires mais personne ne parvient à prendre suffisamment de champ. Le vent vient alors rajouter du piment à cette course puisque l’échappée se scinde en 2. On retrouve alors en tête 6 hommes : Navarro, Joli, Jarnet, Carisey, Guillot et Meyer. Clément Carisey (Team Pro Immo Nicolas Roux) veut assurer le coup pour ne pas se faire une deuxième fois battre au sprint, il part de loin : 5km. Il fait parler toute sa puissance et va enfin chercher son succès après celui de la semaine dernière sur le Tour du Centre-Var. Il savoure tandis que le reste des poursuivants termine à ses talons, Romain Guillot (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) réalise le meilleur sprint devant Corentin Navarro (Occitane Cyclisme Formation).

Clément Carisey l'emporte enfin en solitaire | © TPINR

Clément Carisey (Team Pro Immo Nicolas Roux) en 3h08’35“ Romain Guillot (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) à mt“ Corentin Navarro (Occitane Cyclisme Formation) à mt“ Maxime Jarnet (Espoir Cycliste St Etienne Loire) à mt“ Thomas Joly (Vélo Club Villefranche Beaujolais) à mt“

Cela fait donc 2-2 pour l'Occitane Cyclisme Formation et le Team Pro Immo Nicolas Roux).

Prochain rendez-vous pour les amateurs en parallèle des Plages Vendéennes : le Grand Prix du Pays d'Aix ce samedi et le Grand Prix de Puyloubier ce dimanche.

Par Jade WIEL