Les gagnants de la Zwift Road Academy 2021 ont été annoncés

Publié le 20/12/2021 17:30

La Zwift Road Academy 2021 est terminée. Les gagnants de l’épreuve masculine et féminine ont devancé les 150.000 autres coureurs engagés. Ils rejoindront une équipe pro l’an prochain.

Zwift est une célèbre plateforme spécialisée dans le cyclisme virtuel et la course à pied. Depuis 2015, l’application propose un concours au talent avec, à la clé, un contrat pro pour le meilleur participant homme et la meilleure chez les femmes. Cette année, ce ne sont pas moins de 150.000 amateurs qui se sont affrontés, un record. La finale entre les 5 meilleurs de chaque catégorie vient de donner son verdict à Majorque. C’est l’australien Alex Bogna qui a remporté la compétition masculine et la hollandaise Maud Oudeman qui s’est imposé chez les femmes. Tous deux intègreront une équipe professionnelle la saison prochaine.

Alex Bogna remporte la Zwift Road Academy 2021 chez les hommes

Agé de 19 ans, le coureur australien Alex Bogna a remporté l’édition masculine 2021 de la Zwift Academy. Originaire du Queensland, le jeune espoir intègrera l’équipe Alpecin-Fenix la saison prochaine. Il rejoindra notamment son compatriote Jay Vine qui s’était imposé l’an dernier, mais aussi des champions comme Mathieu van der Poel, Tim Merlier ou bien encore Jasper Philipsen. Visiblement ému après la finale, Alex Bogna a déclaré : « Je viens d'apprendre que je vais être un cycliste professionnel pour Alpecin-Fenix et je n'ai pas de mots » avant d’ajouter : « Pour être honnête, je suis sous le choc. Cela va absolument changer ma vie ».

Alex Bogna s’est imposé en finale face à deux autres australiens, Samuel Hill, Cooper Sayers, ainsi que le Danois Mads Rahbek et le Sud-Africain Byron Munton. La Swift Road Academy voit une surreprésentation de coureurs australiens Pour Jay Vine, le vainqueur de l’édition précédente, la raison est simple : « La Zwift Academy est une opportunité unique pour ceux qui n'ont pas pu passer par les moyens normaux pour obtenir un contrat pro. De l'autre côté du monde, en Australie et au Kiwiland (Nouvelle-Zélande), il est vraiment difficile de se faire remarquer, et je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons vu tant d'Australiens atteindre les finales cette année... ».

Maud Oudeman s’impose chez les femmes et va rejoindre la Canyon-SRAM

Chez les femmes, c’est la néerlandaise, Maud Oudeman qui s’est imposée au terme de cette semaine de finale. La coureuse de 18 ans rejoindra l’équipe féminine World Tour de la Canyon-SRAM l’an prochain. Dans un communiqué de presse publiée par l’équipe féminine Canyon-SRAM, la jeune cycliste s’est montrée impatiente de rejoindre l’équipe : « C'est un sentiment irréel d'être le gagnant de la Zwift Academy. C'est vraiment un rêve qui devient réalité. Je ne peux pas attendre de courir pour Canyon-SRAM Racing et je suis vraiment excitée de continuer à apprendre, à m'améliorer et à aider l'équipe autant que je peux l'année prochaine ».

La gagnante de l’édition féminine 2021 de la Zwift Road Academy a poursuivi : « Je n'arrive pas à y croire. En entendant mon nom en tant que vainqueur, j'ai ressenti tellement d'émotions différentes. Surtout, je me suis sentie fière de moi pour ce que j'ai accompli. Je me suis sentie fière d'avoir commencé ce voyage, en m'inscrivant à la Zwift Academy et en pensant à un rêve, celui d'arriver en finale. Fière d'avoir emporté avec moi aux Pays-Bas un sac rempli d'expériences vécues lors des finales. La semaine a été tellement incroyable, mais aussi une épreuve difficile ».