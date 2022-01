L’équipe continentale B&B HOTELS – KTM vient d’ouvrir la Glaz Académie

Publié le 13/01/2022 17:00

L’équipe cycliste bretonne, B&B HOTELS – KTM, vient de lancer officiellement sa Glaz Académie qui sera un « un avant-goût du monde professionnel » pour de jeunes talents.

Présentée en 2017 et lancée en 2018, l’équipe cycliste B&B HOTELS – KTM a le statut d’équipe continentale professionnelle avec une licence UCI ProTeam depuis l’année 2020. L’équipe morbihannaise dirigée par Jérôme Pineau entend accompagner les plus jeunes, non seulement depuis leur équipe réserve de Loudéac mais aussi désormais à travers de plusieurs clubs amateurs dans l’Ouest de la France et même au-delà. C’est ce que compte réaliser la Glaz Académie.





La Glaz Académie pour accompagner les jeunes espoirs

Il aura fallu 4 années à l’équipe pour mener à bien son objectif de créer la Glaz Académie. Le concept est d’offrir une structure à de jeunes talents afin de les préparer au monde du cyclisme professionnel en respectant leurs intérêts comme le souligne Jérôme Pineau dans le communiqué de presse de l’équipe : « Nous sommes partis du constat qu’un coureur Junior ou Espoir n’a pas forcément intérêt à quitter son environnement avant la fin de ses études ou de sa formation cycliste » avant d’ajouter : « Son équilibre psychique et son épanouissement sont aussi importants que ses progrès sportifs ».

Le patron de l’équipe bretonne poursuit : « Sans compter que le calendrier de courses d’un club de N1 breton ne correspond pas forcément à tous les profils. Un futur grimpeur s’épanouira naturellement davantage au pied des montagnes que dans notre région et un coureur qui mène un double projet sport-études a tout intérêt à terminer son cursus scolaire avant de s’envoler vers de nouveaux horizons, mais il est important de mettre tous les atouts sportifs de son côté. La Glaz Académie offrira aux coureurs que nous aurons sélectionnés les moyens de progresser tout en restant licenciés dans leur club avant de faire le grand saut. Depuis le début de la crise sanitaire voilà deux ans, les clubs souffrent et si l’on peut les soutenir via ce genre d’initiatives plutôt que les déposséder de leurs meilleurs coureurs, tout le monde y gagnera ».

Huit coureurs sont suivis par l'encadrement de la Glaz Académie

La Glaz Académie offrira donc un soutien logistique et humain à 8 jeunes coureurs juniors ou espoirs leur offrant ainsi un « avant-goût du monde professionnel » et un accompagnement meilleur pour cette transition que ce que leur club amateur pourrait leur offrir le tout dans une dynamique vertueuse. C’est Steve Arbault, qui était le directeur sportif du club VCP Loudéac, qui sera en charge de sillonner l’hexagone à la recherche de jeunes pépites pour l’académie bretonne.

Steve Arbault explique pour sa part : « Nous serons là pour fournir aux académiciens un accompagnement à plusieurs niveaux. Un vélo de contre-la-montre à domicile, un stage de préparation à l’intersaison ou un séjour en montagne, un suivi en termes d’entraînement, des conseils ou des soins auprès de notre cellule médico-performance, nous serons là pour répondre aux besoins spécifiques des coureurs et à les préparer à leur carrière professionnelle, sur le vélo ou non. En France et sur les épreuves internationales Juniors et Espoirs, j’observerai attentivement les coureurs de l’Académie et ceux susceptibles d’intégrer ce programme ».

Les 8 coureurs de la promotion 2022

Pour le moment, la Glaz Académie compte 8 jeunes coureurs prometteurs dans ses rangs :

Florian Dauphin (VC Pays de Loudéac)

Aurélien Gilbert (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme)

Baptiste Gillet (VC Pays de Loudéac Junior)

Alexandre Léauté (VC Pays de Loudéac)

Jean-Louis Le Ny (WB-Fybolia Locminé)

Nolann Mahoudo (VC Pays de Loudéac)

Louis Rouland (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme)

Pierre Thierry (WB-Fybolia Locminé)

Quant à ceux qui se posent la question de l’origine du nom Glaz Académie, il faut savoir que le mot Glaz vient du breton et désigne la couleur bleu… qui est celle des maillots de l’équipe cycliste B&B HOTELS – KTM. La Bretagne a longtemps été une terre qui a vu de nombreux grands champions cyclistes notamment Lucien Petit-Breton, Jean Robic, Louison Bobet ou bien encore Bernard Hinault, tous vainqueurs au moins une fois du Tour de France. Cependant, depuis le milieu des années 80, le vivier breton de champions cyclistes s’est un peu éteint. Espérons que la Glaz Académie fera naître de nouveaux grands noms du cyclisme tricolore.