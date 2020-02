Publié le 10/02/2020 12:30

L'heure de la reprise a sonné pour les amateurs le week-end dernier avec l'Essor Basque. Un challenge disputé sur 5 étapes qui s'est conclu ce dimanche. Qui a succédé à Alexys Brunel? Quelle équipe a décroché son premier succès ?

Du 1er au 9 février se déroulait la 45ème édition de l’Essor Basque. Ces 5 jours de course (1,2,7,8 et 9 février) signaient aussi la reprise pour le peloton amateur. Avec des noms comme Barguil, Bardet, Yates, Galopin, Laporte, Calmejane ou encore Alaphilippe à son palmarès, on comprend l’importance de cette épreuve pour tous les coureurs qui désirent rejoindre le niveau supérieur. Certains diront qu’être en forme début février ne durera qu’un temps mais gagner d’entrée de jeu, ça lance aussi une saison. Etant 5 courses distinctes, un coureur peut très bien prendre le départ de la 3ème étape sans avoir fait les 2 premières ou bien en ayant été hors-délai sur l’un d’elles.

Qui a succédé à Alexys Brunel vainqueur de l’édition 2019 et nouveau coureur pour la Groupama FDJ qui a d’ailleurs remporté sa première victoire chez les professionnels lors de la première étape de l’Etoile de Bessèges ?

Affiche de l'Essor Basque 2020 | © GoogleImage

La première étape s’est disputée entre Boucau et Tarnos sur 116km. Comme l’année précédente, la bonne échappée est partie dans les 10 premiers kilomètres. Venu en force, le Team Pro Immo Nicolas Roux place 3 de ses coureurs dans le groupe de tête mais ils ne veulent pas prendre de risque et font ressortir un autre coureur : Mickaël Guichard pour tenter de faire le jump. Ce dernier y parvient et une fois avec le reste des fuyards, il les contre et s’extirpe avec son coéquipier, l’Estonien Karl Patrick Lauk. Les 2 coureurs ne seront plus revus, Lauk s’impose devant Guichard. Derrière, Boris Orlhac complète le podium. Triplé donc pour la formation Auvergnate.

Boucles de l’Essor :

Karl Patrick Lauk (Team Pro Immo Nicolas Roux) en 2h43’20“ Mickaël Guichard (Team Pro Immo Nicolas Roux) à mt“ Boris Orlhac (Team Pro Immo Nicolas Roux) à mt“

Le lendemain, ce n’est pas un triplé mais un quadruplé pour la squadra rouge et noire sur le circuit de l’Essor long de 105km. Une première échappée a ouvert la route composée de 13 unités dont 5 maillots rouge et noir. Clément Carisey présent à l’avant imprime alors un bon tempo pour faire une première sélection et ça fonctionne puisqu’ils ne sont plus que 8. La squadra met alors en route les hostilités et sortent à 4, seul Kévin Besson (Occitane Cyclisme Formation) résiste. Son sort est alors dans les mains des rouge et noir. Coupant la ligne à trois, le team Pro Immo Nicolas Roux brille de nouveau et la victoire revient à Boris Orlhac déjà sur le podium hier.

Circuit de l’Essor :

Boris Orlhac (Team Pro Immo Nicolas Roux) en 2h25’05“ Clément Carisey (Team Pro Immo Nicolas Roux) à mt“ Stefan Bennett (Team Pro Immo Nicolas Roux) à mt“

4 jours de repos et ça repart, le peloton amateur se retrouvait donc ce vendredi pour les 3 dernières étapes. 116, 102 et 125km pour tenter de renverser la formation de Nicolas Vongondy.

Malgré l’arrivée de nouvelles équipes, la domination des Auvergnats n’a pas été freiné. Sur un parcours vallonné, ils ont encore pris les devants. Surreprésentés aux avants-postes, ils ont finalement fait la différence sur le plat et faisant des cassures et obligeant leurs adversaires à faire des efforts supplémentaires. Dans la dernière bosse, montant au train, ils sont 3 à s’extirper et vont jusqu’à prendre 2min d’avance. 6ème et 3ème sur les deux précédentes étapes, Clément Carisey s’impose cette fois-ci. Boris Orlhac, le plus régulier conserve la tête du général devant ses propos coéquipiers.

Tour de Basse-Navarre :

Clément Carisey (Team Pro Immo Nicolas Roux) en 2h52’55“ Boris Orlhac (Team Pro Immo Nicolas Roux) à mt“ Florent Castellarnau (Team Pro Immo Nicolas Roux) à mt“

Il faudra finalement attendre l’avant dernière étape pour voir le TPINR souffrir et se faire attaquer par le collectif nantais du team U Nantes Atlantique. Sur un circuit montagneux empruntant le col de la Gamia (5km à 6%), les meilleurs grimpeurs se sont détachés et ils sont alors 5 et seulement un rouge et noir. Le jeune espoir 3, Louis Barré (UC Nantes Atlantique) se montre le plus intelligent et s’extirpe avec Florent Castellarnau. Malgré le retour du mince peloton, ils se jouent la victoire et c’est Barré le plus rapide. Il met fin à la série des Auvergnats et remporte sa première victoire de la saison. Son coéquipier Léo Dans règle quant à lui le sprint des poursuivants.

Ronde du Pays Basque :

Louis Barré (UC Nantes Atlantique) en 2h20’40“ Florent Castellarnau (Team Pro Immo Nicolas Roux) à mt“ Léo Danes (UC Nantes Atlantique) à 10“

Dernière étape, le trophée de l’Essor aura donné du beau spectacle ce dimanche du côté de Mauléon. 5 tours de circuit étaient à réaliser dont l’ascension de Larrebieu. Pour la première fois, l’échappée n’est pas parvenue à prendre assez de champ pour pouvoir jouer la gagne et c’était sans compter sur les coéquipiers de Karl Patrick Lauk et leur travail pour amener sur un plateau leur sprinteur. Ils ont tout misé sur le coureur balte et ça a payé puisqu’il s’est montré le plus rapide lors du sprint massif. Débordant à 200m de la ligne après le dernier virage en épingle, il s’offre sa deuxième victoire sur l’épreuve et le 4ème succès à son équipe.

Trophée de l’Essor :

Karl Patrick Lauk (Team Pro Immo Nicolas Roux) en 2h55’05“ Matteo Draperi (Team Cycliste Azuréen) à mt“ Nicolas Malle (VCP Loudéac) à mt“

On a donc assisté durant ces 5 journées à une démonstration de force du collectif Auvergnat qui prouve son envie de conserver le leadership lors des Coupes de France.

Boris Orlhac (Team Pro Immo Nicolas Roux) succède à Alexys Brunel sur l'Essor Basque | © Ximun Larre

Classement final après les 5 manches :

Boris Orlhac (Team Pro Immo Nicolas Roux) avec 67pt Karl Patrick Lauk (Team Pro Immo Nicolas Roux) avec 64pt Clément Carisey (Team Pro Immo Nicolas Roux) avec 55pt

Prochain gros rendez-vous pour les amateurs, le circuit des Plages Vendéennes : 7 étapes disputées de samedi prochain au 23 février. La première coupe de France aura quant à elle lieu le 15 mars du côté des Pays de La Loire.

Par Jade WIEL