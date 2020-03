Publié le 09/03/2020 07:00

Ce week-end, malgré l'annulation de plusieurs courses, d'autres ont bel et bien eu lieu. Retrouvez le résumé du Circuit des 4 Cantons, de l'Etoile de Tressignaux, de la Coupe de France DN3 et de la Fédérale Juniors.

Circuit des 4 cantons :

Annulé l’an passé pour des raisons administratives, le Circuit des 4 cantons a bien eu lieu cette année. Ils étaient plus de 200 au départ de l’Elite Nationale qui se disputait en Auvergne Rhône-Alpes ce samedi. Avec l’annulation de certaines courses notamment dans le Morbihan avec la Manche-Atlantique, certains amateurs sont venus de loin pour courir à l’image du VCP Loudéac. Au programme, 170 kilomètres entre Moulins et Yzeure (Allier) pour tenter de succéder à Karl Patrick Lauk (Team Pro Immo Nicolas Roux). Dès le départ donné, le peloton prend toute la largeur de la route ne laissant à personne la possibilité de s’extirper. Une première échappée de 7 coureurs se dessine finalement au km127 mais ne durera que 10km. A la mi-course, on retrouve Anthony Jullien (Chambéry CF), Julien Flachon (EC Saint Etienne), Nicolas Prodhomme (VC Villefranche Beaujolais) et Pierre Almeida (Charvieu Chavagneux) en tête de course. Piégé, le Team Pro Immo Nicolas Roux mène la chasse en tête de peloton et rentre sur les fuyards. Le sprint semble alors inévitable. Le peloton se présente presque au complet à la flamme rouge. L’arrivée en faux plat montant, c’est l’ancien Champion de France junior Antoine Raugel (Chambéry Cyclisme Formation) qui est le plus rapide. Il devance son coéquipier Anthony Jullien tandis que le breton Maxime Pasturel (VCP Loudéac) complète le podium.

Doublé pour le Chambéry Cyclisme Formation avec la victoire d'Antoine Raugel | © Coraline Monier

Classement final :

Antoine Raugel (Chambéry Cyclisme Formation) en 3h56’45“ Anthony Jullien (Chambéry Cyclisme Formation) à mt“ Maxime Pasturel (VC Pays de Loudéac) à mt“ Justin Ducret (Charvieu-Chavagneux IC) à mt“ Kévin Boyer (VC Villefranche Beaujolais) à mt“

Etoile de Tressignaux :

Alors que la plupart devaient participer à la Manche-Atlantique, les coureurs bretons se sont finalement tournés vers l’Etoile de Tressignaux. Certains tentent de prendre les devants dès les premiers kilomètres, mais l’Etoile de Tressignaux 2020 a finalement livré son verdict en toute fin de course. Après avoir fait la différence sur l’épilogue, Dylan Kowalski (Côtes d’Armor Marie-Morin Véranda) et Alan Boileau (VCP Loudéac) sont finalement rattrapés par un quatuor dans la dernière boucle. Florentin Lecamus-Lambert (Team Pays de Dinan), Valentin Terrien (Laval Cyclisme), Maxime Dransart (Laval Cyclisme) et Aurélien Le Lay (Côtes d’Armor Marie-Morin Véranda) font donc la jonction avec le duo. L’arrivée en faux plat montant donne finalement l’avantage au jeune costamoricain Aurélien Le Lay qui devance son coéquipier et vainqueur des Plages Vendéennes : Dylan Kowalski. Valentin Terrien (Laval Cyclisme) complète le podium devant lui aussi son céoquipier.

Doublé pour les Côtes d'Armor Marie-Morin Véranda et la victoire d'Aurélien Le Lay | © Olivia Nieto

Classement final :

Aurélien Le Lay (Côtes d’Armor Marie-Morin Véranda) en 3h15’00“ Dylan Kowalski (Côtes d’Armor Marie-Morin Véranda) à 1“ Valentin Terrien (Laval Cyclisme) à mt“ Maxime Dransart (Laval Cyclisme) à mt“ Florentin Lecamus-Lambert (Team Pays de Dinan) à 5“

Vienne Classic :

Support de la première manche de Coupe de France pour les DN3, la Vienne Classic a eu lieu ce dimanche. Le parcours a subi quelques modifications suite à des inondations ainsi la course ne comptait plus que 124km contre 144 initialement. L’an passé la victoire était revenue à Maxime Renault dont l’équipe OC Locminé-Fybolia est maintenant en DN2. Le vent a été le premier acteur de cette course, en effet, il a parmi de faire une sélection dès les premiers kilomètres et seuls 70 coureurs figuraient dans le peloton à 70km de l’arrivée. Malgré de nombreuses attaques, les échappées ne durent pas plus de 10km, la composition de ces dernières dérange à chaque fois une équipe. C’est finalement dans le final et le dernier quart d’heure que la course s’est gagnée. Mathieu Urbain (VC Lucéen) et Titouan Guy (Lescar VS) passent à l’offensive et donne toute leur force ensemble. Poursuivit par un autre duo dont Thomas Philippe (VC Lucéen) le coéquipier d’Urbain qui ne prend donc pas les relais. Le duo de tête parvient donc à se jouer la victoire où Titouan Guy (Lescar VS) est le plus véloce, il devance donc Mathieu Urbain (VC Lucéen). Derrière, Asbjorn Madsstuen (Corbas Isatis) complète le podium devançant Thomas Philippe (VC Lucéen). En remportant cette première manche, le VC Lucéen prend la tête de la Coupe de France.

Lescar Vélo Sprint vainqueur de la première manche de Coupe de France DN3 avec Titouan Guy | © Lescar VS

Classement final :

Titouan Guy (Lescar VS) en 2h58’06“ Mathieu Urban (VC Lucéen) à 2“ Asbjorn Madsstuen (Corbas Isatis) à 12“ Thomas Philippe (VC Lucéen) à mt“ Marc Brustenga MAsague (V.C La Pomme Marseille) à 19“

Boucles de Seine et Marne

Disputée en deux demi-étapes, la fédérale juniors des Boucles de Seine et Marne était courue ce dimanche. Regroupant les meilleurs juniors basés plutôt dans le nord de la France, cette épreuve francilienne est donc divisée en 2 : un contre-la-montre individuel de 15,3km le matin et une course en circuit de 102,1km l’après-midi. Parti à 11h, Antoine Poletto (VC Montigny Bretonneux) réalise un temps canon puisqu’il termine les 15,3km en 20’44“ soit près de 44,5km/h de moyenne. Relayant son premier poursuivant Clément Suzzoni (US Métro Transports) à plus de 28“, Antoine s’offre donc une bonne avance avant la course en ligne. Le troisième, Rémi Verloo (CM Aubervilliers 93) est lui repoussé à 35“. L’après-midi, sur un circuit venteux avec des petites bosses, les attaquants sont récompensés. En effet, 12 coureurs prennent les devants après avoir réalisé un coup de bordure et parviennent à conserver leur avance. Ils se dispuent donc la victoire au sprint et c’est Martin Trioux (CC Cambrésien) qui est le plus rapide. Il devance Erwan Louvrier (VC Montigny Bretonneux) et le 3èmede l’épreuve matinale. Ce dernier remporte le classement général de cette 13èmeédition des Boucles de Seine-et-Marne puisque le vainqueur du CLM a abandonné la course. A noter que seulement 27 coureurs ont été classé contre 120 participants.

Rémi Verloo vainqueur du classement général des Boucles de Seine et Marne | © Bastien Berthier

Classement CLM individuel :

Antoine Poletto (VC Montigny Bretonneux) en 20’44“ Clément Suzzoni (US Métro Transports) à 28“ Rémi Verloo (CM Aubervilliers 93) à 35“

Classement course en circuit :

Martin Trioux (CC Cambrésien) en 2h42’23“ Erwan Louvrier (VC Montigny Bretonneux) à 2“ Rémi Verloo (CM Aubervilliers 93) à mt“

Classement général final :

Rémi Verloo (CM Aubervilliers 93) en 3h03’44“ Erwan Louvrier (VC Montigny Bretonneux) à 23“ Baptiste Mopty (CC Cambrésien) à 40“

Par Jade WIEL