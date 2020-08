Publié le 10/08/2020 14:00

Pour cette reprise de la compétition, Vélo 101 vous propose un résumé de ce week-end bien rempli. Au programme : Coupe de France N2, Coupe de France féminine, Fédérale Juniors et Elite Nationale.

Coupe de France N2 Hommes : Chrono 47

L'Occitane Cyclisme Formation victorieux sur ce Chrono 47 | © Maxime Venisse

Prévu le 1er mai, c’est finalement ce dimanche 9 août que s’est disputé le Chrono 47 support de la Coupe de France des divisions nationales 2. Alors que les courses sur route ont repris depuis presque un mois, cette deuxième manche mettait à l’épreuve les coureurs sur un test chronométré par équipes. Des équipes il y en avait 24 au départ de Feugarolles dans le Lot-et-Garonne. Au programme, pas moins de 50,2km à parcourir à 6. Le chrono étant pris sur le 3ème coureur, la tactique de course pouvait tout faire basculer. Les 144 hommes présents avaient affaire à un véritable parcours de spécialiste : une première partie de 10km plate suivie d’une bosse de 5km et d’une descente sur 5km puis les 30 derniers kilomètres plutôt vallonnés pour rejoindre le centre de Feugarolles. Ouvert aux équipes de DN1, ce chrono 47 a permis à l’Occitane Cyclisme Formation (N1) de s’imposer. Partie en deuxième, l’équipe d’Occitanie a réalisé un temps canon qui n’aura pas été battu. Lancée à plus de 48,59km/h, la N1 a devancé de 45sec une autre DN1, le GSC Blagnac. Le podium est complété par la première équipe N1, le Team Matériel Vélo Vaulx en Velin qui accuse un retard de 48sec. Grâce à cette victoire, l’équipe auvergnate prend les commandes du général de la Coupe de France avec 70pts et devance WB Fibolia Locminé pour 3pts et le CR4C Roanne pour 5pts.

Prochain rendez-vous pour ces amateurs de nationale 2 le 14 août sur le Grand Prix Christian Fenioux-Souvenir Gilles-Malard.

Classement final :

Occitane Cyclisme Formation (N1) en 1h01’59“ (48,59km/h) GSC Blagnac Vélo Sport 31(N1) à 45“ Team Matériel Vélo Vaulx en Velin (N2) à 48“ Team Cycliste Azuréen (N2) à 1’09“ WB Fibolia Locminé (N2) à 1’15“

Classement final N2 :

Team Matériel Vélo Vaulx en Velin en 1h02’47“ Team Cycliste Azuréen (N2) à 21“ WB Fibolia Locminé (N2) à 27“

Coupe de France Femmes : Chrono 47

Les féminines de St-Michel-Auber 93 victorieuses sur le Chrono 47 | © Maxime Venisse

Disputée le matin de l’épreuve masculine, le Chrono 47 a réuni 18 équipes féminines en vue de la première manche de Coupe de France N1 et N2. Pour cette deuxième édition, le parcours est resté identique soit 10km de plat, 5km de bosse, 5km de descente et pour finir 10km de faux-plat. Les féminines de la France entière ont pris le départ toutes les 3min à partir de 9h30. Un départ donné en fonction du général de la Coupe de France 2019. Ce sont donc les filles de la Breizh Ladies qui ont fermé la marche. Partie à 9h51, l’équipe Francilienne St Michel-Auber 93 a signé le meilleur temps en bouclant les 31km en 42’43“. Battue à l’intermédiaire par le Team Féminin Auvergne-Rhône-Alpes, elles ont dû attendre les derniers hectomètres avant de crier victoire. Repoussant leurs premières adversaires à 15sec, St-Michel-Auber 93 enlève cette première manche et s’impose devant les deux équipes Rhonalpines : Team Féminin Auvergne-Rhône-Alpes et le Team Femmes du Genevois pour 59sec. Première équipe de division nationale 2, le Sprinteur Club Féminin échoue au pied du podium mais remporte le classement N2.

Prochain rendez-vous Coupe de France pour les féminines, le Prix de la ville de Morteau (Doubs) le 30 août.

Classement final :

St-Michel Auber 93 en 42’43“ (43,54km/h) Team Féminin Auvergne-Rhône-Alpes à 15“ Team Femmes du Genevois à 59“ Sprinteur Club Féminin à 1’14“ Team Macadam’s Cowboys Femmes à 1’27“

Classement final N2 :

Sprinteur Club Féminin en 43’57“ Team Macadam’s Cowboys Femmes à 13“ Chambéry Cyclisme Compétition à 1’09“

Prix de la Saint Laurent Juniors :

Alexandre Francôme remporte sa première fédérale juniors | © GusSev

Du côté des juniors, le rendez-vous était à Montpinchon pour le Grand Prix de la Saint-Laurent, épreuve Fédérale-Juniors. Ils étaient pas moins de 200 au départ de l’épreuve favorable aux puncheurs-rouleurs. 109km pour départager ces jeunes à la recherche du résultat en vue d’une possible sélection pour les prochains Championnats d’Europe qui auront lieu à Plouay (Bretagne) le 25 août. La course s’est décantée au bout de 40km, lorsqu’une échappée de 6-7 coureurs s’est créée. Après 3 tours en tête les fuyards ont vu le peloton revenir et c’est le Breton Ewan Costiou (Landerneau) et Alexandre Francôme qui se sont montrés les plus résistants. Plaçants une attaque dans la montée finale, ils sont parvenus à reprendre du champ et ont réalisé la fin de course à deux, en totale coopération. La victoire s’est donc jouée au sprint final, dans la dernière ascension et à ce jeu-là, c’est le coureur de Grande-Synthe qui a été le plus rapide. Le junior 2 devance son compagnon d’échappée pour 8sec tandis que Brice Crublet (Vern Seiche U) complète le podium en réglant le sprint du peloton.

Classement final :

Alexandre Francôme (Olympique Grande-Synthe) en 2h31’25“ Ewan Costiou (Landerneau) à 8“ Brice Crublet (Vern Seiche U) à 30“ Malo Stevant (VC Pays de Loudéac) à mt“ Matthieu Cordelier (Cesson OCC) à mt“

Tour du Pays Roumois :

Adrien Lagrée lève les bras sur ce Tour de Pays Roumois | © Noémie Morizet

C’est sous la chaleur accablante que les amateurs se sont retrouvés ce dimanche pour l’Elite Nationale courue dans l’Eure. Cette année, 144km étaient à parcourir sur ce Tour du Pays du Roumois. Neuf tours d’un circuit pour costaud propice aux échappées et encore plus sous 39°C. Une première sélection a alors été faite avec ces conditions climatiques exceptionnelles. Les abandons ont été nombreux et les malaises aussi. Cependant les coureurs n’ont pas hésité à faire le spectacle. Une première échappée de 15 unités a pris les devants mais les coureurs du Chambéry Cyclisme Formation ont décidé de rentrer sur cette dernière, mauvaise à leur goût. Cinq hommes tentent alors leur chance et au fil des tours, un trio se détache composé de Julien Jamot (VC Rouen 76), Adrien Lagrée (VC Pays de Loudéac) et Simon Verger (Chambéry Cyclisme Formation). Stagiaire au sein de l’équipe AG24 La Mondiale pour cette fin de saison, Simon Verger craque dans le final laissant la victoire se disputer entre ses deux compagnons d’échappée. Déjà victorieux le week-end dernier sur la Ronde Finistérienne, le Breton Adrien Lagrée est le plus rapide sur ce sprint pour costaud. Il devance Julien Jamot et Simon Verger. Derrière eux, deux hommes parviennent à sortir dans le dernier tour, passant la ligne sur les talons du Chambérien.

Classement final :

Adrien Lagrée (VC Pays de Loudéac) en 3h35’50“ Julien Jamot (VC Rouen 76) à mt“ Simon Verger (Chambéry Cyclisme Formation) à 10“ Hugo Toumire (Chambéry Cyclisme Formation) à 25“ Florian Rapiteau (Laval Cyclisme Formation) à mt“

Par Jade WIEL