Le jeune coureur irlandais, Ben Healy, a remporté sa deuxième victoire de la semaine lors du GP Industria & Artigianato, grâce à une attaque surprise en solitaire. Cette victoire intervient seulement trois jours après avoir remporté sa première victoire sur route lors de la troisième étape de la Settimana Coppi e Bartali.

Cette course, également connue sous le nom de GP Larciano, a vu une belle prestation de la part de plusieurs coureurs dont Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo) et Mark Stewart (Bolton-Equities Black Spoke) qui ont complété le podium.

C’est lors de la quatrième et dernière ascension du Fornello que la course a véritablement basculé. Le groupe de 19 coureurs a vu l’Irlandais Ben Healy se détacher et partir en solo. Se démenant pour maintenir son avance, il a réussi à parcourir les 11 kilomètres de plaine qui le séparaient de l’arrivée sans se retourner. Il termine la course en 4 heures, 33 minutes et 9 secondes.