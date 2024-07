Giacomo Nizzolo (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce mardi, la 4ᵉ étape du Sibiu Cycling au Tour. Au terme de ce dernier jour de course, Milan Menten (Lotto Dstny) a franchi la ligne en premier avant d’être déclassé pour avoir gêné Riley Pickrell (Israel – Prmeier Tech) lors du sprint final. C’est donc Giacomo Nizzolo qui hérite de la victoire. Il devance Pickrell et Finn Crockett (VolkerWessels Cycling Team). Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) remporte le classement général devant Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) Geroge Bennett (Israel – Premier Tech).

The sprint of #SibiuTour stage 4 goes to @MilanMenten , just ahead of @GiacomoNizzolo

📸 Focus Photos Agency pic.twitter.com/IcgTu22jjO

— Sibiu Cycling Tour (@SibiuTourEN) July 9, 2024