Publié le 15/12/2019 07:00

Retrouvez notre top 5 des meilleures cyclistes féminines de l'année avec Marianne Vos, Annemiek Van Vleuten, Lorena Wiebes, Anna van der Breggen ou encore Chloé Dygert-Owen.

N°1 Marianne Vos (CCC Liv)

Marianne Vos s'impose en puncheuse sur le Giro Rosa © Mitchelton Scott

La Néerlandaise Marianne Vos prend la première place de notre top 5, elle est la meilleure puncheuse du monde. 4 victoires d’étapes sur le Giro Rosa, la Course By le Tour à Pau, le Tour de Norvège, 5 étapes sur 7 sur le Tour de l’Ardèche, entre-autres… Cela prendrait trop de temps de tout citer. Spécialiste de la route mais également du cyclo-cross, elle fait partie des meilleures cyclistes du peloton féminin et à 32 ans elle est en plein dans la force de l’âge. En plus de cela, elle est une excellente ambassadrice pour le sport féminin, faisant partie de la commission à l’UCI, une grande championne.

N°2 Annemiek Van Vleuten (Mitchelton Scott)

Van Vleuten en rose sur le Giro Rosa © Sara Cavallini

Une nouvelle Néerlandaise est sur le podium de notre classement, elle a remporté les Strade Bianche, Liège-Bastogne-Liège, le Giro Rosa et est la nouvelle Championne du Monde sur route. Elle s’impose très souvent après une longue échappée solitaire, à l’image du mondial au Yorkshire où elle était simplement une jambe au-dessus en parcourant près de 100 kilomètres seule en tête. C’est la grimpeuse numéro 1 du peloton, qui est actuellement en Colombie en altitude pour préparer la saison à venir.

N°3 Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg)

Lorena Wiebes s'impose sur le Boels Ladies Tour | © Vélo Focus

Elle est toute jeune et est la cycliste qui a le plus gagné cette saison avec 14 victoires, à seulement 20 ans. C'est la plus rapide à l’heure actuelle, elle est la numéro 1 au classement mondial et a notamment remporté la course en ligne des Jeux Européens, la Ride London en World Tour et terminé sur le podium des classiques comme De Panne ou Gent Wevelgem. Des résultats impressionnants pour cette jeune athlète qui est également la Championne des Pays-Bas chez les élites. On entendra parler d’elle encore longtemps !

N°4 Anna van der Breggen (Boels Dolmans)

Anna van der Breggen s'impose à Plouay | © UCI

Elle fait partie des cyclistes les plus régulières de la saison et s’illustre tant sur les classiques ardennaises que sur le Giro ou encore sur les contre-la-montre. Ses résultats ne diront pas le contraire avec une victoire sur la Flèche Wallonne, sur le Tour de Californie et sur le GP de Plouay après une échappée solitaire dans le final. Elle a également pris la deuxième place du général du Giro Rosa et des mondiaux sur route et de chrono. Une athlète très complète qui visera probablement les Jeux Olympiques en Juillet prochain.

N°5 Chloé Dygert-Owen (Sho-Air Twenty 20)

Podium Mondiaux CLM 2019 | © UCI

On aurait pu faire un top 5 100% Hollandais tant les “oranges” dominent le cyclisme féminin à l’heure actuelle mais la jeune Américaine Chloé Dygert-Owen aura impressionné tout le monde lors du Championnat du Monde de contre-la-montre en l’emportant à seulement 22 ans avec plus d’1’30’’ d’avance sur Van der Breggen et Van Vleuten. Spécialiste de l’effort individuel sur piste et en chrono elle fera partie des favorites pour le titre olympique à Tokyo. Retenez son nom !