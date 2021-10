Le parcours officiel du Tour de France Femmes 2022

Publié le 14/10/2021 11:59

Retrouvez ci-dessous les 8 étapes du premier Tour de France femmes de l'histoire, nouvelle épreuve majeure du calendrier Women Tour. La course se déroulera du 24 au 31 juillet 2022.

La Grande Boucle Internationale Féminine en morte le 21 juin 2009, le Tour de France Femmes avec Zwift est né ce 14 octobre 2021. Petit nouveau d'un Women Tour qui ne cesse de s'étoffer, il rejoint le Giro d'Italia Donne dans le cercle très restreint des Grands Tours des Dames, en attendant que la Vuelta féminine s'aggrandisse. Ainsi, la Petite Reine a sa princesse, et n'aurait pas pu mieux choisir que Marion Rousse pour la représenter. Déjà co-organisatrice du Tour la Provence, l'ancienne coureur cycliste et actuelle consultante pour France TV a effectivement été promue unanimement à la tête de l'épreuve le 10 ocotbre dernière. Couronnée ambassadrice du cyclisme féminin, elle a désormais pour mission de transmettre l'ardente ferveur du Tour à son homologue d'un nouveau genre.

Première édition du Tour de France Femmes

Cette première édition rime d'ailleurs avec ambition. L'ambition de plaire à tout le monde, de sierd à toutes. Sprinteuses, grimpeuses et rouleuses auront tour à tour l'occasion de s'exprimer, dans un cadre appartenant au mythe, marqué par l'histoire de la Ronde de Juillet. Elles suivront le sillage des légendes et s'inscriront dès lors dans leur continuité. Dès la première étape, les plus rapides d'entre elles auront ainsi l'occasion de se disputer un bouquet de prestige sur les Champs-Elysées, en amont de l'arrivée finale des hommes. Ensuite viendra la route vers la montagne, l'heure de décider de la victoire. Et en juge de paix, l'organisation a choisi une illustre station : la Planche des Belles Filles.

Mais ces deux points terminaux de cette Grande Boucle féminines seront loin d'être les seuls highlights de l'épreuve. En effet, dès la troisième étape, les coureuses passeront sur les traces de Julian Alaphilippe, en empruntant un final similaire à celui de l'édition masculine 2019, escaladant notamment la célèbre côte de Mutigny avant d'arriver à Epernay. Sur la route de Bar-sur-Aube, elles découvriront ensuite les chemins blancs, à l'instar de la nouvelle version de Paris-Tours. Attention aux cassures et crevaisons qui pourront jouer un rôle déterminant au classement général, sur un terrain encore peu favorable aux grimpeuses. Le final de l'étape de Bar-sur-Aube, avec ses côtes et ses chemins blancs | © Le Tour de France Femmes avec Zwift

Et si fatigue il y a, ce n'est pas sur la route de Saint Dié des Visges qu'elle s'estompera. Effectivement, une étape marathon est au programme du jeudi 28 juillet, avec 175 kilomètres à parcourir, soit près de 20 de plus qu'aux derniers mondiaux ! Sur la route de Rosheim, les puncheuses auront une nouvelle opportunité de briller, avec une côte saillante malicieusement placée à 10 bornes de la ligne d'arrivée. Enfin, cette première édition du Tour de France Femmes avec Zwift se terminera par un dyptique diabolique dans les Vosges. D'abord, les coureuses monteront le Petit (9,3km à 8,1%) puis le Grand Ballon d'Alsace (13,5km à 6,7%), et entre temps le col du Platzerwasel (7,1km à 8,3%) avant d'arriver au Markstein. Et le lendemain, elles renoueront avec l'Histoire du Tour, puisqu'elles grimperont le tout premier col que la Grande Boucle ait franchi, le Ballon d'Alsace (9,3km à 8,1%), avant de se diriger vers l'infernale Planche des Belles Filles. Une Super Planche des Belles Filles (7km à 8,7%) ! Celle de l'édition 2019 du Tour, avec son final non goudronné et ses pentes à 24%. D'ors et déjà alléchant ! Le profil de la Super Planche des Belles Filles | © Le Tour de France Femmes avec Zwift

Le parcours du Tour de France Femmes 2022

Le parcours du tour féminin 2022 | © Le Tour de France Femmes avec Zwift

Les 8 étapes du Tour de France Femmes 2022

Paris Tour Eiffel > Paris Champs-Elysées (82km), dimanche 24 juillet 2022 Meaux > Provins (135km), lundi 25 juillet 2022 Reims > Epernay (133km), mardi 26 juillet 2022 Troyes > Bar sur Aube (126km), mercredi 27 juillet 2022 Bar-le-Duc - Saint Dié des Vosges (175km), jeudi 28 juillet 2022 Saint Dié des Vosges > Rosheim (128km), vendredi 29 juillet 2022 Sélestat > le Marksteim (127km), samedi 30 juillet 2022 Lure > La Planche des Belles Filles (123km), dimanche 31 juillet 2022

