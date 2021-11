Le Tour de Romandie Féminin officiellement lancé pour célébrer la 75e édition de l'épreuve

Publié le 09/11/2021 10:50

Le Tour de Romandie 2022, qui se tiendra du 26 avril 2022 au 1er mai 2022, souhaite marquer les esprits à l’occasion de sa 75ème édition.

L'épreuve mythique lance ainsi une version féminine, que l'UCI a d'emblée inscrite au calendrier WorldTour. Le Tour de Romandie Féminin est né, et bien né : son concept a été dévoilé ce jour, ainsi que ses dates : il se déroulera du 7 au 9 octobre 2022.

La première édition du Tour de Romandie féminin

C’est un joli clin d'œil à l'histoire, puisqu'en 1947, c'est pour célébrer les 50 ans de l'Union Cycliste Suisse que le premier TDR fut organisé. Le succès de la course a initié la belle épopée que l'on sait. Et un même succès parait promis au peloton féminin du TDR : à peine annoncée, cette première fait déjà sensation. Les premiers contacts avec les sponsors et les villes-étape, avec aussi le feu vert de la RTS pour la production des images en direct de la course, attestent d'un bel engouement. "C'est le signe d'une réelle attente", se félicite Richard Chassot avec les initiateurs.

La Loterie Romande, les cantons et villes concernés ont permis une concrétisation rapide du projet. "L'essor du cyclisme féminin mérite une telle reconnaissance. Et la cerise sur le gâteau, ce sera d'avoir une équipe helvétique au départ", note le patron du TDR, dont l'équipe rapprochée chez Chassot Concept est en grande majorité féminine. "Nous sommes fiers de donner naissance à cette nouvelle épreuve".

La course se déroulera en trois étapes : une en boucles à Lausanne, une de montagne entre Sion et Thyon 2000 et la dernière, en ligne, avec une arrivée à Genève, là où s'était achevé le tout premier des TDR en 1947. La ville départ de la dernière étape doit encore être confirmée. Le peloton sera fort des 15 équipes du WorldTour, ce qui est la garantie d'avoir les plus grandes championnes du moment, pour un total de 100 à 120 athlètes.

Le décor est posé, le parcours prometteur. Reste à connaitre la composition du peloton qui se disputera cette première édition !

Les contours du 1 er Tour de Romandie féminin :