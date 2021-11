Le Tour des Dames, une nouvelle course au calendrier 2022

Publié le 26/11/2021 08:02

Le cyclisme féminin est à nouveau à l’honneur avec la création pour 2022 du Tour des Dames. La première course à étapes internationale féminine en Île-de-France du 18 au 21 mai 2022.

Cette création intervient dans un contexte ou le cyclisme féminin prend de plus en plus d’ampleur, notamment avec Paris-Roubaix femmes ou encore le Tour de France femmes by Zwift.





Le Tour des Dames 2022

Le Tour des Dames, du 18 au 21 mai 2022 sera la 1ère course cycliste féminine internationale à étapes d'Île-de-France. En soutien au sport féminin en général et au cyclisme féminin plus particulièrement, cette épreuve se déroulera sur plusieurs départements franciliens et bénéficie du soutien de l'UCI, de la Fédération Française de Cyclisme, de la Région Île-de-France, et de l'Association Française des Coureurs Cyclistes.

Marc Madiot parrain du Tour des Dames 2022

Le directeur de la Groupama-FDJ sera le parrain du Tour des Dames, un cycliste et directeur passionné qui remporta notamment 2 Paris-Roubaix, obtint de nombreux titres de champion de France dans toutes les disciplines et brilla également sur les routes du Tour de France. Une carrière de près de 15 ans au plus haut niveau. Un homme engagé à la passion intacte.

© Maxppp - Jean-François FREY

Une course 100% éco-responsable

la logistique : L’ensemble des déplacements des moyens logistiques et organisationnels du Tour des Dames sera effectué par des moyens propres. Les partenaires : Les partenaires économiques du Tour des Dames seront tous des acteurs de la production éco-responsable, soit par la mise en œuvre de leurs produits soit par leurs produits eux-mêmes. L’ensemble des supports de communication, de la banderole au gadget et produits dérivés se devront d’apporter la preuve à leurs appartenances aux chaines de recyclage et de fabrication éco-responsable. L’ensemble de l’approvisionnement alimentaire devra provenir exclusivement des productions de proximité Île-de-France avec une traçabilité visible. La gestion des espaces privatisés pour la course, départ, arrivée et parcours sera organisée pour permettre un zéro impact sur la biodiversité et un bilan zéro déchet sur les zones aménagé

Le parcours du Tour des Dames 2022

Le parcours détaillé sera détaillé un peu plus tard puisque toujours en cours d'homologation, mais nous connaissons d'ores et déjà les départements qui seront traversés par la course à étapes.