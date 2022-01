Marianne Vos booste sa confiance pour les championnats du monde avec une victoire impressionnante à Hoogerheide

Publié le 24/01/2022 08:00

Marianne Vos a remporté la course de la Coupe du monde à Hoogerheide. Dans le dernier tour d'une course de cyclecross passionnante, Vos a terminé devant Lucinda Brand et Puck Pieterse.

Avec sa cinquième victoire de la saison, la coureuse néerlandaise de 34 ans est confiante pour les championnats du monde aux États-Unis, le week-end prochain.

Marianne Vos s'impose avec une tactique forte

Vos s'est montrée réactive dès le départ et a immédiatement pris sa place à l'avant du peloton. Dans le tour rapide, elle a peiné à se défaire de la concurrence. Jusqu'au dernier tour, plusieurs coureurs ont attaqué, mais sans succès. Vos a fait une course tactiquement forte, a attendu et a placé son attaque dans le dernier tour sur une section en montée. Cela s'est avéré être le bon moment et la coureuse néerlandaise a franchi la ligne avec dix secondes d'avance.

Vos a désigné la section en cote comme le facteur décisif de sa victoire. "Je savais que si je voulais avoir une chance, c'était dans la partie ascendante du parcours. La partie ascendante s'est très bien passée à chaque tour. J'étais contente de mes sensations pendant la course, mais je savais qu'il ne serait pas facile de faire la différence au début. Tout revient dans l'ordre sur les longues distances. Donc c'est vraiment bien de gagner ici".

"Je suis heureuse de la façon dont ma saison de cyclocross s'est déroulée", a poursuivi Vos avant la Coupe du monde de Fayetteville. "Dès le début, j'ai bien concouru. Je vais en Amérique avec un bon sentiment, mais le championnat du monde est une course en soi à chaque fois."