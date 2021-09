Un Tour de Romandie féminin prévu en 2022

L’Union cycliste internationale (UCI) vient de l'annoncer, depuis les Flandres où se déroulent actuellement les 88e Championnats du monde de cyclisme, une excellente nouvelle pour la Suisse romande et le cyclisme féminin.

Une course UCI World Tour féminin

L’UCI World Tour féminin est le niveau de course le plus élevé du cyclisme sur route féminin international. Cela signifie de facto que le grand public et les passionnés de cyclisme verront l’automne prochain les meilleures coureuses du monde s’affronter sur les routes de Romandie. L’organisation de cette épreuve a été confiée à la « Fondation du Tour de Romandie», qui organise l’épreuve masculine du même nom et qui fêtera en 2022 la 75e édition de cette course emblématique du 26 avril au 1er mai. C’est donc une opportunité fantastique de pouvoir se réjouir, en 2022, de voir se dérouler deux Tours de Romandie.

Le Président de l’UCI, David Lappartient, a déclaré à ce sujet : « Enfin une version féminine du Tour de Romandie, course par étapes suisse de l’UCI World Tour. L’UCI salue cette création qui rejoint l’UCI Women’s World Tour en 2022 ».

Tour de Romandie féminin 2022



L’objectif du Tour de Romandie de fêter ses 75 ans au travers de l’ajout d’une course féminine au plus haut niveau est donc atteint. Il s’agit clairement de marquer une évolution vers l’avenir : la promotion du cyclisme féminin est une priorité qui anime à la fois les milieux politiques et sportifs, qui se réjouissent de l’ajout au calendrier de l’UCI de l’épreuve féminine. Le fait que le Tour de Romandie féminin soit classé à l’UCI World Tour féminin augmentera sa médiatisation, donc son impact positif tant au niveau amateur que professionnel, en Suisse et à l’étranger. Le Tour de Romandie féminin se déroulera sur trois jours et réunira environ 100 athlètes. Il aura enfin un impact économique grâce aux nuitées engendrées (2500) touristique et médiatique. 2022 prend les allures d’une année marquante tournée vers la promotion du vélo.