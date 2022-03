Zwift a annoncé un partenariat pour 4 ans avec Paris-Roubaix femmes

Publié le 08/03/2022 08:00

Zwift renforce ses investissements auprès du cyclisme féminin qu’il compte aider à se développer. La plateforme vient d’annoncer 4 ans de partenariat avec Paris-Roubaix femmes.

La plateforme de fitness en ligne, Zwift, qui compte une division cyclisme très développée, s’investit pleinement dans le développement du cyclisme féminin. Déjà partenaire des championnats du monde UCI Esports en cyclisme, partenaire du Tour de France féminin et de la Zwift Academy, la plateforme d’entraînement et de compétition sur home-trainer vient d’annoncer un partenariat, pour une durée de 4 années avec la prestigieuse grande classique « l’enfer du Nord » féminin.





Zwift partenaire de Paris-Roubaix femmes pour 4 ans

C’est le 16 avril prochain que sera donné le départ de la grande classique française, Paris-Roubaix femmes. Cette course est surnommée « l’enfer du Nord » pour la difficulté qui la caractérise avec ses sections pavées, la boue ou la poussière selon les conditions climatiques. La plateforme Zwift vient d’annoncer un partenariat pour 4 années pour cette grande classique emblématique féminine. Un partenariat qui s’inscrit dans la droite lignée des efforts de la plateforme pour démocratiser le cyclisme féminin.

Dans son communiqué de presse, la plateforme précise : « Zwift a pour ambition de faire découvrir au monde une nouvelle génération d’héroïnes et d’inspirer les futures championnes. Zwift s’efforce de mettre les courses féminines sur le même pied d'égalité que les courses masculines, avec des initiatives telles que les récents Championnats du Monde Cyclisme Esports UCI, le Tour de France virtuel, la Zwift Academy et le Tour for All ».