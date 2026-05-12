Chers lecteurs,

Depuis sa création en 2000, Vélo101 accompagne les passionnés de cyclisme au quotidien à travers l’actualité, les résultats, les tests matériels, les événements et les grands moments qui font vibrer la planète vélo.

Aujourd’hui, une nouvelle étape importante s’ouvre dans l’histoire du média.

Vélo101 rejoint officiellement Navymedia Sport, groupe de médias spécialisé dans le sport, fondé par Yvan Romieu.

Pour celles et ceux qui connaissent Vélo101 depuis des années, l’ambition est claire : poursuivre l’histoire du média tout en conservant l’ADN qui a fait sa force depuis plus de deux décennies.

Continuer à faire évoluer Vélo101

Le cyclisme traverse une période passionnante. La semaine dernière encore, toute la planète vélo vibrait autour de la participation de Paul Seixas à son premier Tour de France.

Dans ce contexte, notre volonté est de continuer à faire évoluer Vélo101 avec plusieurs objectifs :

renforcer la couverture quotidienne de l’actualité cyclisme

enrichir l’expérience utilisateur avec la publication de pages spécifiques (classements, calendriers, équipes et coureurs…)

développer davantage de contenus autour du matériel et des équipements

proposer de nouveaux guides d’achat et bons plans pour les pratiquants

collaborer avec les marques, sponsors et acteurs du cyclisme autour de nouveaux dispositifs

Tout cela en gardant ce qui fait l’identité de Vélo101 depuis 25 ans : un média pensé avant tout pour les passionnés de vélo.

Nous en profitons également pour vous dévoiler la nouvelle version du logo Vélo101, symbole de cette nouvelle dynamique pour les années à venir.

Un média gratuit et accessible

Vélo101 restera un média gratuit et accessible à tous.

Notre volonté est de continuer à proposer une expérience fluide pour les lecteurs, sans abonnement obligatoire ni formats publicitaires bloquants.

L’objectif est simple : permettre à la communauté vélo de continuer à suivre sa passion librement, avec des contenus utiles et accessibles.

Merci à la communauté Vélo101

Merci à toutes celles et ceux qui suivent, lisent et font vivre Vélo101 depuis toutes ces années.

Nous tenons également à remercier chaleureusement Jean Vuillaume pour son engagement et le travail accompli à la direction de Vélo101.

Pendant près de cinq ans, il a œuvré avec professionnalisme et passion pour faire évoluer le média, développer sa visibilité et maintenir un lien fort avec l’ensemble de la communauté cycliste. Son action a joué un rôle important dans la continuité et le dynamisme de la marque.

Professionnels, marques, partenaires, passionnés ou acteurs de l’écosystème vélo : échangeons ensemble autour de l’avenir de Vélo101.

L’aventure continue.

Velo101 c’est la passion vélo à 101%