A nouveau, le Tour de France a nourri un florilège de polémiques liées aux voitures suiveuses. Et il n’a pas tardé à le faire. Dès la première étape en ligne, reliant Roskilde à Nyborg en passant par le fameux pont du Grand Belt, Rigoberto Uran (EF Education – EasyPost) s’est emporté à leur égard. Victime d’une chute peu avant l’attaque de la plus longue passerelle d’Europe, le colombien n’a pu compter que sur lui-même et ses équipiers pour réintégrer le peloton. Selon le règlement de l’épreuve, il aurait pourtant pu prétendre à l’aide des voitures suiveuses, en bénéficiant de leur aspiration. Il n’a d’ailleurs pas manqué de le faire comprendre au commissaire de la voiture n°1 par un regard noir, alors qu’il n’en est pas coutumier.

Have you 𝐄𝐕𝐄𝐑 seen anything like it? 😱

Jack Bauer couldn't escape this one and ends up being sandwiched by a press bike and the UAE Team Emirates car 💥#TDF2022 | @discoveryplusUK pic.twitter.com/vUhIx750JB

— Eurosport (@eurosport) July 21, 2022