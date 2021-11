Alex Dowsett dévoile en détail le vélo qu'il va utiliser pour sa tentative du record de l'heure UCI

Publié le 02/11/2021 09:45

Alex Dowsett va tenter de battre le record de l’heure demain mercredi 03 novembre au Aguascalientes Velodrome au Mexique. Il sera pour l’occasion équipé d’un vélo Factor Hanzo un peu spécial.

© Alex Dowsett

Le vélo d’Alex Dowsett pour son record

Cadre : Factor Hanzo

: Factor Hanzo Fourche : Factor Hanzo

: Factor Hanzo Cintre : Factor Hanzo

: Factor Hanzo Compteur : Hammerhead Karoo2 (custom)

: Hammerhead Karoo2 (custom) Pneus : Vittoria Pista Ora 23mm

: Vittoria Pista Ora 23mm Roues : HED Volo

: HED Volo Plateau : Aerocoach Aten 61T

: Aerocoach Aten 61T Chaine : Izumi Super Toughness Kai (waxed)

: Izumi Super Toughness Kai (waxed) Pignon : White Industries 13T

: White Industries 13T Selle : Simmons

: Simmons Cintre : Aerocoach Ascalon

: Aerocoach Ascalon Boitier de pédalier : Ceramic Speed coated BB-Right PF 24mm

: Ceramic Speed coated BB-Right PF 24mm Pedales : Speedplay Aero

: Speedplay Aero Pédalier: Rotor Aldhu (170mm)

La tentative d'Alex Dowsett pour le record de l'heure UCI permettra aussi de mettre en avant deux associations Little Bleeders et de The Haemophilia Society. En effet Il est l'un des rares sportifs de haut niveau atteint d’hémophilie, maladie qui empêche le sang de coaguler.

Il a lancé la fondation caritative Little Bleeders pour sensibiliser à l'hémophilie et pour encourager et soutenir les jeunes hémophiles à s'engager dans le sport. Dans le cadre de son engagement envers l'événement, Hammerhead fournira une unité principale Karoo 2 (ordinateur de cyclisme) en édition limitée avec une coque peinte sur mesure qui sera mise aux enchères au profit d'une œuvre caritative.

Informations sur la diffusion en direct

Vous vous demandez probablement : ou regarder la tentative de record de l'heure ? eh bien la diffusion débutera le mercredi 3 novembre à 16h00 heure locale (22h00 au Royaume-Uni / 23h00, heure d'Europe centrale) et sera diffusé en direct dans le monde entier sur la chaîne YouTube d'Alex : https://www.youtube.com/alexdowsettofficial La diffusion débutera 25 minutes avant le début de l’évènement.