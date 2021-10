Alex Dowsett va tenter de battre le record de l’heure début novembre

Publié le 12/10/2021 15:25

Le coureur britannique, Alex Dowsett, a annoncé son intention de tenter de battre de record l’heure cycliste. Il est actuellement de 55.089 Km et détenu par Victor Campenaerts.

Considéré comme l'un des défis d'endurance physique les plus éprouvants du cyclisme en salle, le record de l’heure cycliste masculin a rarement été battu depuis celui d’Eddy Merckx établi en 1972. En effet, seuls 8 coureurs ont réussi à l’améliorer durant cette période (après la mise en place de critères de validation par l’UCI). Le 3 novembre prochain, le spécialiste du contre-la-montre britannique, Alex Dowsett, va tenter d’améliorer le record de l’heure à Aguascalientes au Mexique.

Alex Dowsett se prépare pour le record de l’heure

Le coureur de 33 ans n’en n’est pas à son premier coup d’essai pour ce record de l’heure. En mai 2015, en parcourant 52,937 Km sur le piste de Manchester, le britannique avait déjà battu le record. Cependant, 34 jours plus tard, son compatriote Sir Bradley Wiggins lui ravissait le record avec 54,526 Km. Il faudra attendre le 16 avril 2019 pour voir le belge Victor Campenaerts franchir la barre symbolique des 55 Km à Aguascalientes au Mexique.

Alex Dowsett, qui courre pour l’équipe Israel Start-Up Nation, a justifié sa nouvelle tentative de battre le record : « Lorsque j'ai pris le record en 2015, nous avons roulé assez pour battre le record, mais je savais que j'avais plus dans le réservoir à la fin, ce qui était frustrant compte tenu du travail fourni par tout le monde. La tentative de l'année dernière a déraillé lorsque j'ai contracté le Covid-19 mais les mêmes raisons de vouloir le faire sont toutes encore là. Je veux voir ce dont je suis capable et c'est un événement que j'aime vraiment et je me sens privilégié d'avoir l'opportunité de le faire à nouveau ».

Une préparation en soufflerie

S’exprimant sur la difficulté de battre le record de Campenaerts qui avait amélioré de plus de 2 Km la performance du britannique, Alex Dowsett a expliqué : « En termes de difficulté, je sais que la barre a été placée très haut par Victor. C'est un défi de taille, mais je pense en être capable. Le plus gros obstacle, cette fois-ci au Mexique, sera l'altitude. En altitude, la puissance requise sera plus faible qu'au niveau de la mer en raison de la raréfaction de l'air, mais tout n'est pas rose car l'air raréfié rend la respiration plus difficile. Nous pensons qu'en fin de compte, l'altitude devrait être bénéfique plutôt que préjudiciable ».

Alex Dowsett 2015

Le coureur britannique a suivi un programme d’entraînement spécifique pour cette tentative. Il a notamment passé plusieurs séances en soufflerie pour étudier et optimiser les propriétés aérodynamiques de son vélo, la combinaison qu’il portera le jour de l’événement et sa position.

Une tentative pour soutenir son association

Notez que Alex Dowsett est atteint d’hémophilie sévère. Cette maladie empêchant le sang de coaguler n’effraie pas le coureur britannique. Il est le seul sportif d’élite connu atteint de cette maladie à participer à des compétitions. Cette tentative de record est aussi pour soutenir l’association caritative qu’il a créé ainsi que la Société d’hémophilie. Son association, appelée Little Bleeders a pour objectif de faire découvrir le sport aux jeunes atteints d’hémophilie.

